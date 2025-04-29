США задерживают передачу Украине австралийских танков M1A1 Abrams, - ABC

Австралия в прошлом году обещала передать Украине списанные танки M1A1 Abrams, однако они до сих пор не отправлены. Задержка связана из-за сопротивления США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC .

Спустя несколько месяцев после того, как впервые было объявлено передачу танков в рамках пакета помощи на 245 млн долларов, M1A1 Abrams все еще ожидают разрешения на отправку за границу. Представители Минобороны Австралии отчасти возглашают вину за задержку на Соединенные Штаты.

Впервые о сложностях передачи стало известно в марте после того, как президент США Дональд Трамп временно заморозил военную помощь Украине. Теперь представители Минобороны утверждают, что процесс сталкивается с еще большей неопределенностью, так как официальное разрешение США на передачу танков M1A1 Abrams другой стране, до сих пор не получено.

"Австралия по-прежнему придерживается цели по поставку M1A1 Abrams в 2025 году, процесс экспорта M1A1 продолжается. Министерство обороны продолжает работать с украинским правительством в соответствии с согласованными договоренностями по передаче имущества, включая доставку и обеспечение", - сказа представитель Минобороны Австралии.

Ранее ABC писало об опасениях чиновников США, которые утверждают, что в прошлом году Пентагон предостерег Австралию от передачи в дар этих танков из-за логистических расходов и трудностей с обслуживанием техники на территории Украины.

Издание уточняет, что ныне списанный австралийский флот из 59 танков M1A1 Abrams был приобретен в 2007 году, но никогда не был развернут в боевых действиях. Их заменяют более новым танков M1A2, который может похвастаться 120-миллиметровой пушкой.