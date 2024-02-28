Танки Abrams и не только. Посол попросил Австралию увеличить помощь Украине

Австралии необходимо изменить подход к помощи Украине и предоставить ей танки Abrams, а также деньги.

Об этом заявил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Breaking Defense .

Отмечается, что посол и глава организации, представляющей украинцев по всей Австралии, провели презентацию для ключевых представителей Министерства обороны Австралии.

"Да, такими темпами мы можем медленно продолжать идти. Но приемлемо ли это? Сколько лет должна длиться эта война?", - задал вопрос Мирошниченко.

Также он сказал, что Украине нужно больше различной помощи, чтобы положить конец войне и отразить вторжение России. По его словам, просто держаться недостаточно.

Минобороны Австралии недостаточно помогает Украине

Сопредседатель Австралийской федерации украинских организаций Екатерина Аргиру также настаивала на нематериальной помощи.

Издание написало, что Аргиру, которая была беременна, отметила, что оставила предписанный ей постельный режим в Сиднее и поехала в Канберру на это мероприятие.

Аргиру заявила, что было бы лучше, если бы Украина провела собственную оценку рисков, а не Министерство обороны Австралии.

"Из моих последних двух лет работы по пропаганде увеличения военной помощи Украине, это очевидно, что самым большим ручным тормозом является нерешительность Министерства обороны", - сказала она.

Украинская община в Австралии готова помогать

Она призвала Австралию принять то, что она назвала "общеправительственным" подходом к оказанию помощи Украине.

"Пожалуйста, рассмотрите эти просьбы, потому что они крайне необходимы и буквально направлены на спасение жизней", - сказал Аргиру.

Она сказала, что украинская община в Австралии, которая насчитывает более 55 000 человек, сделает все возможное, чтобы собрать деньги для оказания любой дополнительной помощи, которая может понадобиться для транспортировки любого оборудования, подаренного Австралией, или его ремонта.

Министр обороны Австралии может посетить Украину

Согласно правительственному информационному бюллетеню, до конца 2023 года Австралия пожертвовала Украине 910 миллионов австралийских долларов в качестве общей помощи, из которых 730 миллионов австралийских долларов считались военной поддержкой.

Украинский посол непосредственно подтолкнул министра обороны Австралии Ричарда Марлеза, отметив, что он хотел бы посетить Украину.

"Я знаю, что он заинтересован в этом. Он мне это сказал уже давно, и мы надеемся, что будет возможность посетить страну", - сказал Мирошниченко на глазах у Марлеза.

Украина рассчитывает получить танки от Австралии

Издание указывает, что Украина ясно дала понять свою заинтересованность в приобретении устаревших австралийских танков Abrams.

Посол подтвердил надежду, что они получат весь парк танков страны Abrams, которые должны быть заменены.

Ранее Австралия решила снять с эксплуатации весь парк вертолетов Taipan, Украина попросила передать их ей, однако ей отказали в этом.

Помощь Австралии

Несмотря на то, что Австралия находится далеко от Украины, она помогает украинцам и осудила российское вторжение. Канберра предоставила военную и финансовую помощь, отправила инструкторов для обучения украинских военных.

Австралийский горнодобывающий магнат и филантроп Эндрю Форрест и его бывшая жена Никола через свой фонд Minderoo выделили 5 млн австралийских долларов на помощь в разминировании сельскохозяйственных районов Украины.

Недавно Австралия выделяет финансовую помощь в поддержку обороны Украины. Речь идет о более чем 32 млн долларов.