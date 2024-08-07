Австралия "списала" танки Abrams: Украина просила об их передаче

Австралия "списала" последний танк M1A1 Abrams, находившийся на вооружении ее армии. Ранее Украина просила передать Abrams для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Janes.

Министерство обороны Австралии заявило, что в конце июля "списало" последний танк M1A1 Abrams. Они были на вооружении 2/14 полка легкой кавалерии и размещались на базе в Брисбене.

Австралия заменит более старую версию Abrams на более новую M1A2 SEPv3. Национальная оборонная стратегия Австралии отмечает, что новые танки будут введены в эксплуатацию в 2025 году. Их разместят на другой базе в Таунсвилле.

Минобороны Австралии заказало американские танки в 2022 году.

Запрос Украины

Как известно, ранее Украина подала запрос на передачу танков M1A1 Abrams, которые собиралась списать австралийская армия. На вооружении в Австралии было 59 машин.

По данным СМИ, Украина дважды подавала запрос, впервые в мае 2023 года. Украина просила о передаче 14 танков и об обучении экипажей к этим машинам. Правительство Австралии фактически отклонило запрос.

Австралия сначала отмечала, что списанные танки нужно отправить на ремонт в США, чтобы передать их Украине. Другим аргументом было то, что якобы Abrams хотели заменять постепенно - сначала дождаться новых машин, а уже потом "списать" подержанные.