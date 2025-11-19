Аварийно и по графику: где и как в Украине сегодня выключают свет

Очередная атака россиян вызвала новые повреждения энергосистемы Украины. В связи с этим в ряде областей введены аварийные отключения света и по графику.
РБК-Украина рассказывает, где и как выключают сегодня свет.
По информации Министерства энергетики, очередная атака вызвала новые повреждения энергосистемы, а повышенная нагрузка на сети заставила операторов оперативно ввести аварийные графики, чтобы предотвратить дальнейшие сбои.
"Как позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в регионах. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - сказано в сообщении.
Минэнерго призвало украинцев сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями, поскольку информация о режимах отключений может меняться.
Как сообщили в компании, в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру - в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения
По состоянию на 08:30 утра уже известно, что аварийные отключения введены в:
Напоминаем, ГАВ - графики аварийных отключений, которые применяются экстренно в случае дефицита объемов электроэнергии. Они не имеют определенной продолжительности и отменяются только после соответствующего указания.
Согласно обнародованным графикам, завтра свет в столице будут выключать следующим образом:
Для потребителей компании ЦЕК графики почасовых отключений имеют следующий вид:
График отключений для потребителей ДТЭК можно посмотреть ниже
Часы отсутствия электроснабжения:
"Укрэнерго" внесло изменения по применению графиков почасовых отключений на 19 ноября:
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 19 ноября 2025 года:
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):
1.1: 04:30 - 08:00, 11:30 - 18:30
Будут применяться одновременно от 1,5 до 4 очередей отключений.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
Применение графиков - вынужденная мера после массовых ракетно-дронных атак, которые повредили энергетическую инфраструктуру страны. Графики применяются исключительно по указанию диспетчера НЭК "Укрэнерго".
"Сегодня, 19 ноября, на Прикарпатье вместо графиков аварийных отключений с 09:00 будут применены графики почасовых отключений", - отметили в "Прикарпатьеоблэнерго".
Отмечается, что ГПВ будут применяться в объеме 2,5 очереди с 09:00 до 13:00.
Россия этой ночью осуществила комбинированный обстрел Украины, применив ударные дроны, гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и другие ракетные системы.
В ответ на массированные удары по западным областям Польша подняла в воздух союзную авиацию, взлетели истребители и самолет раннего радиолокационного обнаружения.
Больше всего пострадал Харьков: атака дронами-камикадзе "Герань-2" привела по меньшей мере к 36 пострадавшим, среди которых двое детей. Комбинированные удары коснулись также Львова и Тернополя.
В Тернополе в результате обстрелов повреждены жилые дома и другие здания, есть пострадавшие. На месте работают спасательные и аварийные службы.