Аварійно та за графіком: де і як в Україні сьогодні вимикають світло

Чергова атака росіян спричинила нові пошкодження енергосистеми України. У зв'язку з цим у низці областей запроваджено аварійні відключення світла та за графіком.
РБК-Україна розповідає, де та як вимикають сьогодні світло.
За інформацією Міністерства енергетики, чергова атака спричинила нові пошкодження енергосистеми, а підвищене навантаження на мережі змусило операторів оперативно запровадити аварійні графіки, щоб запобігти подальшим збоям.
"Як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - сказано у повідомленні.
Міненерго закликало українців зберігати спокій та стежити за офіційними повідомленнями, оскільки інформація про режими відключень може змінюватися.
Як повідомили у компанії, внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру - в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення
"Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - сказано у повідомленні.
Станом на 08:30 ранку вже відомо, що аварійні відключення запроваджено у:
Нагадуємо, ГАВ - графіки аварійних вимкнень, які застосовуються екстрено в разі дефіциту обсягів електроенергії. Вони не мають визначеної тривалості та скасовуються лише після відповідної вказівки.
Згідно з оприлюдненими графіками, завтра світло у столиці вимикатимуть таким чином:
Для споживачів компанії ЦЕК графіки погодинних вимкнень мають такий вигляд:
Графік відключень для споживачів ДТЕК можна переглянути нижче
Години відсутності електропостачання:
"Укренерго" внесло зміни щодо застосування графіків погодинних відключень на 19 листопада:
У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 19 листопада 2025 року:
Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
1.1: 04:30 – 08:00, 11:30 – 18:30
Застосовуватимуться одночасно від 1,5 до 4 черг відключень.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
Застосування графіків – вимушена міра після масових ракетно-дронових атак, які пошкодили енергетичну інфраструктуру країни. Графіки застосовуються виключно за вказівкою диспетчера НЕК "Укренерго".
"Сьогодні, 19 листопада, на Прикарпатті замість графіків аварійних вимкнень з 09:00 будуть застосовані графіки погодинних вимкнень", - зазначили у "Прикарпаттяобленерго".
Зазначається, що ГПВ будуть застосовуватися в обсязі 2,5 черги з 09:00 до 13:00.
Росія цієї ночі здійснила комбінований обстріл України, застосувавши ударні дрони, гіперзвукові ракети "Кинджал" та інші ракетні системи.
У відповідь на масовані удари по західних областях Польща підняла в повітря союзну авіацію, злетіли винищувачі та літак раннього радіолокаційного виявлення.
Найбільше постраждав Харків: атака дронами-камікадзе "Герань-2" призвела щонайменше до 36 постраждалих, серед яких двоє дітей. Комбіновані удари торкнулися також Львова та Тернополя.
У Тернополі внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та інші будівлі, є постраждалі. На місці працюють рятувальні та аварійні служби.