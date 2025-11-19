Аварийно и по графику: где и как в Украине сегодня выключают свет

Очередная атака россиян вызвала новые повреждения энергосистемы Украины. В связи с этим в ряде областей введены аварийные отключения света и по графику.

РБК-Украина рассказывает, где и как выключают сегодня свет.

"Минэнерго"

По информации Министерства энергетики, очередная атака вызвала новые повреждения энергосистемы, а повышенная нагрузка на сети заставила операторов оперативно ввести аварийные графики, чтобы предотвратить дальнейшие сбои.

"Как позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в регионах. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - сказано в сообщении.

Минэнерго призвало украинцев сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями, поскольку информация о режимах отключений может меняться.

"Укрэнерго"

Как сообщили в компании, в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру - в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения

"Восстановительные работы начнутся, как только позволит ситуация с безопасностью. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении.

Где аварийные отключения

По состоянию на 08:30 утра уже известно, что аварийные отключения введены в:

Ивано-Франковской области;

Львовской области;

Тернопольской области;

Волынской области.

Напоминаем, ГАВ - графики аварийных отключений, которые применяются экстренно в случае дефицита объемов электроэнергии. Они не имеют определенной продолжительности и отменяются только после соответствующего указания.

Графиковые отключения

Киев

Согласно обнародованным графикам, завтра свет в столице будут выключать следующим образом:

1.1 очередь - света не будет с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:30;

- света не будет с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:30; 1.2 очередь - света не будет с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:30;

- света не будет с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:30; 2.1 очередь - света не будет с 02:30 до 06:30, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;

- света не будет с 02:30 до 06:30, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00; 2.2 очередь - света не будет с 02:30 до 06:30 и с 13:00 до 17:00;

- света не будет с 02:30 до 06:30 и с 13:00 до 17:00; 3.1 очередь - света не будет с 07:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;

- света не будет с 07:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30; 3.2 очередь - света не будет с 07:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;

- света не будет с 07:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30; 4.1 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;

- света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30; 4.2 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;

- света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30; 5.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 21:30;

- света не будет с 00:00 до 03:00, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 21:30; 5.2 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00;

- света не будет с 00:00 до 00:30, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00; 6.1 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00;

- света не будет с 00:00 до 00:30, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00; 6.2 очередь - света не будет с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00

Киевская область

Днепропетровская область

Для потребителей компании ЦЕК графики почасовых отключений имеют следующий вид:

1.1 очередь: с 05:00 до 08:30, с 15:00 до 18:00 и с 22:30 до 24:00.

1.2 очередь: с 01:30 до 05:00 и с 12:00 до 19:00.

2.1 очередь: с 01:30 до 05:00 и с 12:00 до 19:00.

2.2 очередь: с 01:30 до 08:30, с 15:30 до 19:00 и с 22:30 до 24:00

3.1 очередь: с 07:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00.

3.2 очередь: с 07:00 до 12:00 и с 15:00 до 21:00.

4.1 очередь: с 00:00 до 01:30, с 07:00 до 08:30 и с 15:00 до 22:30.

4.2 очереди: с 00:00 до 04:00, с 05:30 до 08:30 и с 15:00 до 22:30.

5.1 очередь: с 00:00 до 01:30 и с 08:30 до 15:00 и с 19:00 до 24:00.

5.2 очередь: с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 15:00 и с 19:00 до 24:00.

6.1 очередь: с 08:30 до 15:00 и с 19:00 до 24:00

6.2 очередь: с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 24:00.

График отключений для потребителей ДТЭК можно посмотреть ниже

Одесская область

Черниговская область

Черкасская область

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 06:00-09:00, 12:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-00:00;

1.2 07:00-09:00, 12:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-00:00;

2.1. 00:00-02:00, 07:00-09:00, 12:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-00:00;

2.2 00:00-02:00, 08:00-10:00, 13:00-15:00, 17:00-20:00, 22:00-00:00;

3.1 02:00-04:00, 08:00-10:00, 13:00-15:00, 18:00-20:00;

3.2 02:00-04:00, 09:00-11:00, 13:00-16:00, 18:00-20:00;

4.1 02:00-04:00, 09:00-11:00, 14:00-17:00, 19:00-21:00;

4.2 04:00-06:00, 09:00-12:00, 14:00-16:00, 19:00-21:00;

5.1 04:00-06:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00;

5.2 04:00-06:00, 10:00-12:00, 15:00-18:00, 20:00-22:00;

6.1 06:00-08:00, 11:00-13:00, 15:00-18:00, 20:00-22:00;

6.2 00:00-02:00, 06:00-08:00, 11:00-13:00, 15:00-18:00, 20:00-22:00.

Сумская область

"Укрэнерго" внесло изменения по применению графиков почасовых отключений на 19 ноября:

с 09:00 до 18:00 - в объеме 4 очередей.

с 18:00 до 21:00 - в объеме 3,5 очередей.

с 21:00 до 00:00 - в объеме 3 очередей.

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 19 ноября 2025 года:

с 00:00 по 07:00 введен ГПВ в объеме 1.5 очередей.

с 07:00 по 13:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей.

с 13:00 по 15:00 введен ГПВ в объеме 3.5 очередей.

с 15:00 по 18:00 введен ГПВ в объеме 4 очередей.

с 18:00 по 21:00 введен ГПВ в объеме 3.5 очередей.

с 21:00 по 23:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей.

Запорожская область

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 04:30 - 08:00, 11:30 - 18:30

1.2: 04:30 - 08:00, 11:30 - 18:30

2.1: 00:00 - 01:00, 08:00 - 11:30, 15:00 - 22:00

2.2: 00:00 - 01:00, 06:30 - 11:30, 15:00 - 22:00

3.1: 04:30 - 08:00, 15:00 - 18:30, 22:00 - 24:00

3.2: 01:00 - 04:30, 12:30 - 18:30, 22:00 - 24:00

4.1: 00:00 - 00:30, 08:00 - 15:00, 18:30 - 24:00

4.2: 00:00 - 01:00, 08:00 - 15:00, 22:00 - 24:00

5.1: 00:00 - 00:30, 06:30 - 11:30, 15:00 - 21:30

5.2: 00:00 - 00:30, 06:30 - 11:30, 15:00 - 22:00

6.1: 01:00 - 04:30, 11:30 - 15:00, 18:30 - 24:00

6.2: 01:00- 04:30, 11:30 - 15:00, 18:30 - 24:00

Харьковская область

Будут применяться одновременно от 1,5 до 4 очередей отключений.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 05:30-09:00; 13:00-19:00; 23:00-24:00

1.2 05:30-09:00; 13:00-18:00; 19:30-21:00; 23:00-24:00

2.1 07:00-09:00; 13:00-18:00; 19:30-21:00

2.2 05:30-09:00; 13:00-18:00; 19:30-21:00

3.1 00:00-02:00; 09:00-15:00; 16:00-18:00; 19:30-23:00

3.2 00:00-02:00; 09:00-15:00; 16:00-18:00; 19:30-23:00

4.1 00:00-02:00; 07:00-13:00; 16:00-18:00; 19:30-23:00

4.2 07:00-13:00; 16:00-18:00; 19:30-23:00

5.1 02:00-05:30; 19:30-24:00

5.2 02:00-05:30; 19:30-24:00

6.1 02:00-05:30; 09:00-13:00

6.2 09:00-15:00; 23:00-24:00

Закарпатская область

Применение графиков - вынужденная мера после массовых ракетно-дронных атак, которые повредили энергетическую инфраструктуру страны. Графики применяются исключительно по указанию диспетчера НЭК "Укрэнерго".

Ивано-Франковская область

"Сегодня, 19 ноября, на Прикарпатье вместо графиков аварийных отключений с 09:00 будут применены графики почасовых отключений", - отметили в "Прикарпатьеоблэнерго".

Отмечается, что ГПВ будут применяться в объеме 2,5 очереди с 09:00 до 13:00.