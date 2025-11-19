Аварійно та за графіком: де і як в Україні сьогодні вимикають світло

Чергова атака росіян спричинила нові пошкодження енергосистеми України. У зв'язку з цим у низці областей запроваджено аварійні відключення світла та за графіком.

РБК-Україна розповідає, де та як вимикають сьогодні світло.

"Міненерго"

За інформацією Міністерства енергетики, чергова атака спричинила нові пошкодження енергосистеми, а підвищене навантаження на мережі змусило операторів оперативно запровадити аварійні графіки, щоб запобігти подальшим збоям.

"Як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - сказано у повідомленні.

Міненерго закликало українців зберігати спокій та стежити за офіційними повідомленнями, оскільки інформація про режими відключень може змінюватися.

"Укренерго"

Як повідомили у компанії, внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру - в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення

"Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - сказано у повідомленні.

Де аварійні відключення

Станом на 08:30 ранку вже відомо, що аварійні відключення запроваджено у:

Івано-Франківській області;

Львівській області;

Тернопільській області;

Волинській області.

Нагадуємо, ГАВ - графіки аварійних вимкнень, які застосовуються екстрено в разі дефіциту обсягів електроенергії. Вони не мають визначеної тривалості та скасовуються лише після відповідної вказівки.

Графікові відключення

Київ

Згідно з оприлюдненими графіками, завтра світло у столиці вимикатимуть таким чином:

1.1 черга - світла не буде з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:30;

- світла не буде з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:30; 1.2 черга - світла не буде з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:30;

- світла не буде з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:30; 2.1 черга - світла не буде з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;

- світла не буде з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00; 2.2 черга - світла не буде з 02:30 до 06:30 та з 13:00 до 17:00;

- світла не буде з 02:30 до 06:30 та з 13:00 до 17:00; 3.1 черга - світла не буде з 07:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;

- світла не буде з 07:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30; 3.2 черга - світла не буде з 07:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;

- світла не буде з 07:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30; 4.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;

- світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30; 4.2 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;

- світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30; 5.1 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 21:30;

- світла не буде з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 21:30; 5.2 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;

- світла не буде з 00:00 до 00:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00; 6.1 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;

- світла не буде з 00:00 до 00:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00; 6.2 черга - світла не буде з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00

Київська область

Дніпропетровська область

Для споживачів компанії ЦЕК графіки погодинних вимкнень мають такий вигляд:

1.1 черга: з 05:00 до 08:30, з 15:00 до 18:00 та з 22:30 до 24:00.

1.2 черга: з 01:30 до 05:00 та з 12:00 до 19:00.

2.1 черга: з 01:30 до 05:00 та з 12:00 до 19:00.

2.2 черга: з 01:30 до 08:30, з 15:30 до 19:00 та з 22:30 до 24:00

3.1 черга: з 07:00 до 12:00 та з 15:00 до 19:00.

3.2 черга: з 07:00 до 12:00 та з 15:00 до 21:00.

4.1 черга: з 00:00 до 01:30, з 07:00 до 08:30 та з 15:00 до 22:30.

4.2 черги: з 00:00 до 04:00, з 05:30 до 08:30 та з 15:00 до 22:30.

5.1 черга: з 00:00 до 01:30 та з 08:30 до 15:00 та з 19:00 до 24:00.

5.2 черга: з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:00 та з 19:00 до 24:00.

6.1 черга: з 08:30 до 15:00 та з 19:00 до 24:00

6.2 черга: з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 24:00.

Графік відключень для споживачів ДТЕК можна переглянути нижче



Одеська область

Чернігівська область

Черкаська область

Години відсутності електропостачання:

1.1 06:00–09:00, 12:00–14:00, 16:00–19:00, 22:00–00:00;

1.2 07:00–09:00, 12:00–14:00, 16:00–19:00, 22:00–00:00;

2.1. 00:00–02:00, 07:00–09:00, 12:00–14:00, 16:00–19:00, 22:00–00:00;

2.2 00:00–02:00, 08:00–10:00, 13:00–15:00, 17:00–20:00, 22:00–00:00;

3.1 02:00–04:00, 08:00–10:00, 13:00–15:00, 18:00–20:00;

3.2 02:00–04:00, 09:00–11:00, 13:00–16:00, 18:00–20:00;

4.1 02:00–04:00, 09:00–11:00, 14:00–17:00, 19:00–21:00;

4.2 04:00–06:00, 09:00–12:00, 14:00–16:00, 19:00–21:00;

5.1 04:00–06:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 19:00–22:00;

5.2 04:00–06:00, 10:00–12:00, 15:00–18:00, 20:00–22:00;

6.1 06:00–08:00, 11:00–13:00, 15:00–18:00, 20:00–22:00;

6.2 00:00–02:00, 06:00–08:00, 11:00–13:00, 15:00–18:00, 20:00–22:00.

Сумська область

"Укренерго" внесло зміни щодо застосування графіків погодинних відключень на 19 листопада:

з 09:00 до 18:00 - в обсязі 4 черг.

з 18:00 до 21:00 - в обсязі 3,5 черг.

з 21:00 до 00:00 - в обсязі 3 черг.

Полтавська область

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 19 листопада 2025 року:

з 00:00 по 07:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг.

з 07:00 по 13:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.

з 13:00 по 15:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3.5 черг.

з 15:00 по 18:00 запроваджений ГПВ в обсязі 4 черг.

з 18:00 по 21:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3.5 черг.

з 21:00 по 23:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.

Запорізька область

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 04:30 – 08:00, 11:30 – 18:30

1.2: 04:30 – 08:00, 11:30 – 18:30

2.1: 00:00 - 01:00, 08:00 – 11:30, 15:00 – 22:00

2.2: 00:00 – 01:00, 06:30 – 11:30, 15:00 – 22:00

3.1: 04:30 – 08:00, 15:00 – 18:30, 22:00 - 24:00

3.2: 01:00 – 04:30, 12:30 – 18:30, 22:00 – 24:00

4.1: 00:00 – 00:30, 08:00 – 15:00, 18:30 – 24:00

4.2: 00:00 – 01:00, 08:00 – 15:00, 22:00 – 24:00

5.1: 00:00 – 00:30, 06:30 – 11:30, 15:00 - 21:30

5.2: 00:00 – 00:30, 06:30 – 11:30, 15:00 - 22:00

6.1: 01:00 – 04:30, 11:30 – 15:00, 18:30 – 24:00

6.2: 01:00– 04:30, 11:30 – 15:00, 18:30 – 24:00

Харківська область

Застосовуватимуться одночасно від 1,5 до 4 черг відключень.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 05:30-09:00; 13:00-19:00; 23:00-24:00

1.2 05:30-09:00; 13:00-18:00; 19:30-21:00; 23:00-24:00

2.1 07:00-09:00; 13:00-18:00; 19:30-21:00

2.2 05:30-09:00; 13:00-18:00; 19:30-21:00

3.1 00:00-02:00; 09:00-15:00; 16:00-18:00; 19:30-23:00

3.2 00:00-02:00; 09:00-15:00; 16:00-18:00; 19:30-23:00

4.1 00:00-02:00; 07:00-13:00; 16:00-18:00; 19:30-23:00

4.2 07:00-13:00; 16:00-18:00; 19:30-23:00

5.1 02:00-05:30; 19:30-24:00

5.2 02:00-05:30; 19:30-24:00

6.1 02:00-05:30; 09:00-13:00

6.2 09:00-15:00; 23:00-24:00

Закарпатська область

Застосування графіків – вимушена міра після масових ракетно-дронових атак, які пошкодили енергетичну інфраструктуру країни. Графіки застосовуються виключно за вказівкою диспетчера НЕК "Укренерго".

Івано-Франківська область

"Сьогодні, 19 листопада, на Прикарпатті замість графіків аварійних вимкнень з 09:00 будуть застосовані графіки погодинних вимкнень", - зазначили у "Прикарпаттяобленерго".

Зазначається, що ГПВ будуть застосовуватися в обсязі 2,5 черги з 09:00 до 13:00.