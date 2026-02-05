ua en ru
Чт, 05 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Атлантика сыплет снегом: синоптик рассказала, как изменится погода в Украине завтра

Четверг 05 февраля 2026 13:16
UA EN RU
Атлантика сыплет снегом: синоптик рассказала, как изменится погода в Украине завтра Завтра осадки вероятны во многих областях Украины (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сильные морозы от Украины временно отступают. Однако сильный ветер и осадки в течение 6 февраля остаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Читайте также: Невидимая угроза в городах: действительно ли зимняя погода влияет на качество воздуха

Что происходит с погодой в Украине сейчас

По словам эксперта, сильные морозы от нашей страны "пока что отступили".

При этом происходят следующие процессы:

  • влажная и более теплая Атлантика "посыпает Украину снегом";
  • ветер от противостояния восточного антициклона и западной циклоничности - усиливается;
  • температура воздуха - кое-где уже показывает маленькие "плюсы".

Где завтра существенных осадков не прогнозируют

Диденко рассказала, что в течение следующих суток - 6 февраля - "при условии противостояния восточной антициклоничности и западной циклонической депрессии (не путать с настроением или недугом) пока все же побеждает западный процесс".

Поэтому в разных областях Украины ожидается:

  • снег;
  • мокрый снег.

"На западе и юге - с дождем", - добавила метеоролог.

Между тем погода без существенных осадков вероятна в пятницу на востоке Украины.

"Ветер остается юго-восточным, сильным, порывистым", - добавила специалист.

Атлантика сыплет снегом: синоптик рассказала, как изменится погода в Украине завтраПрогноз на пятницу, 6 февраля (карта: facebook.com/tala.didenko)

В каких регионах 6 февраля будет теплее всего

Рассказывая о температуре воздуха в Украине на следующие сутки, синоптик сообщила, что ночью:

  • на востоке - ожидается от 8 до 12 градусов морозов;
  • на севере и в центре - от 3 до 8 градусов мороза;
  • на западе и юге - теплее всего - около нуля.

Между тем днем температура воздуха составит:

  • в среднем по Украине - около 2-7 градусов мороза;
  • на западе и юге - от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла;
  • на Закарпатье и в Крыму - около +2+8 градусов по Цельсию.

В Киеве Диденко прогнозирует на завтра:

  • снег (временами);
  • юго-восточный ветер (сильный, порывистый);
  • температуру воздуха ночью и днем - около 3-6 градусов мороза.

Чего ждать от погоды в Украине дальше

В дальнейшем, по словам специалиста, погода в Украине будет сравнительно теплее.

При этом ожидаются осадки.

"С 9 по 11 февраля ожидается похолодание, снова антициклон, будь он неладен! Дальше должно быть легче", - подытожила Диденко.

Атлантика сыплет снегом: синоптик рассказала, как изменится погода в Украине завтраПубликация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы рассказывали, что январь 2026 года в Киеве стал самым холодным за последнее десятилетие.

Климатологи зафиксировали не только аномальный мороз, но и большую продолжительность опасных атмосферных явлений.

Между тем эксперты Укргидрометцентра обнародовали краткую климатическую характеристику февраля и объяснили, каким может быть последний месяц зимы в целом.

Читайте также, почему -25 градусов зимой - не аномалия, и грозит ли Украине "сибирский взрыв".

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Непогода в Украине Гидрометцентр Погода в Киеве Наталка Диденко Погода на день Метеоролог
Новости
Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - СМИ
Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - СМИ
Аналитика
Украина отказывается от ГМО: интервью с Тарасом Высоцким о революционных изменениях в аграрке
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Украина отказывается от ГМО: интервью с Тарасом Высоцким о революционных изменениях в аграрке