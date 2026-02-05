Атлантика сыплет снегом: синоптик рассказала, как изменится погода в Украине завтра

Сильные морозы от Украины временно отступают. Однако сильный ветер и осадки в течение 6 февраля остаются.

Что происходит с погодой в Украине сейчас По словам эксперта, сильные морозы от нашей страны "пока что отступили". При этом происходят следующие процессы: влажная и более теплая Атлантика "посыпает Украину снегом";

ветер от противостояния восточного антициклона и западной циклоничности - усиливается;

температура воздуха - кое-где уже показывает маленькие "плюсы". Где завтра существенных осадков не прогнозируют Диденко рассказала, что в течение следующих суток - 6 февраля - "при условии противостояния восточной антициклоничности и западной циклонической депрессии (не путать с настроением или недугом) пока все же побеждает западный процесс". Поэтому в разных областях Украины ожидается: снег;

мокрый снег. "На западе и юге - с дождем", - добавила метеоролог. Между тем погода без существенных осадков вероятна в пятницу на востоке Украины. "Ветер остается юго-восточным, сильным, порывистым", - добавила специалист. Прогноз на пятницу, 6 февраля (карта: facebook.com/tala.didenko) В каких регионах 6 февраля будет теплее всего Рассказывая о температуре воздуха в Украине на следующие сутки, синоптик сообщила, что ночью: на востоке - ожидается от 8 до 12 градусов морозов;

на севере и в центре - от 3 до 8 градусов мороза;

на западе и юге - теплее всего - около нуля. Между тем днем температура воздуха составит: в среднем по Украине - около 2-7 градусов мороза;

на западе и юге - от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла;

на Закарпатье и в Крыму - около +2+8 градусов по Цельсию. В Киеве Диденко прогнозирует на завтра: снег (временами);

юго-восточный ветер (сильный, порывистый);

температуру воздуха ночью и днем - около 3-6 градусов мороза. Чего ждать от погоды в Украине дальше В дальнейшем, по словам специалиста, погода в Украине будет сравнительно теплее. При этом ожидаются осадки. "С 9 по 11 февраля ожидается похолодание, снова антициклон, будь он неладен! Дальше должно быть легче", - подытожила Диденко. Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)