Самый холодный за 10 лет: чем еще удивил аномальный январь в Киеве

Среда 04 февраля 2026 11:54
UA EN RU
Самый холодный за 10 лет: чем еще удивил аномальный январь в Киеве Киев пережил самый холодный январь за десятилетие (фото иллюстративное: Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Январь 2026 года в Киеве стал самым холодным за последнее десятилетие. Климатологи зафиксировали не только аномальный мороз, но и большую продолжительность опасных атмосферных явлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Facebook.

Читайте также: Январь поразил: какое чудо природы заметили украинцы во время сильных морозов (фото)

Особенности погоды в Киеве в январе 2026 года

В ЦГО имени Бориса Срезневского рассказали, что согласно данным объединенной гидрометеорологической станции "Киев", среднемесячная температура воздуха января в столице составила -7,6°C.

"Что ниже климатической нормы на 4,4°C", - объяснили украинцам.

Отмечается при этом, что последний холодный январь в столице с температурой -5,7°C (ниже среднемноголетних показателей), наблюдали в 2016 году.

Специалисты ЦГО сообщили также, что холоднее всего в течение второго месяца зимы в Киеве было 18 января. Тогда минимальная температура воздуха снизилась под утро до -16,5°C.

Между тем теплее всего в столице было в начале месяца - 4 января. Когда максимальная температура повысилась до +1,1°C.

"Осадков на проспекте Науки выпало 50 мм или 135% месячной нормы", - констатировали специалисты ЦГО.

Самый холодный за 10 лет: чем еще удивил аномальный январь в КиевеИтоги января 2026 года в Киеве (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Атмосферные явления в Киеве в течение января

Эксперты Центральной геофизической обсерватории поделились также информацией об атмосферных явлениях в Киеве по итогам января текущего года.

Речь идет о продолжительности атмосферных явлений в столице в течение месяца в часах:

  • гололед - 284 часа;
  • дымка - 194 часа;
  • гололедица - 159 часов;
  • снег - 128 часов 12 минут;
  • иней - 99 часов 20 минут;
  • туман - 45 часов;
  • изморозь кристаллическая - 38 часов;
  • морось - 22 часа 10 минут;
  • поземок - 20 часов;
  • дождь - 19 часов;
  • зерна снежные - 7 часов;
  • дождь ливневый - 4 часа;
  • снег мокрый - 1 час.

Самый холодный за 10 лет: чем еще удивил аномальный январь в КиевеСамый холодный за 10 лет: чем еще удивил аномальный январь в КиевеАтмосферные явления столицы за январь 2026 года (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре показали, как полярный воздух затекает в наши широты и объяснили, как он влияет на погоду.

Между тем начальница Управления медицинского обеспечения ГСЧС Украины Наталья Яшан сообщила, что низкие температуры могут привести к переохлаждению и даже обморожению.

В дополнение она рассказала, как уберечь здоровье во время сильных холодов, как правильно оказать при необходимости первую помощь и сколько времени можно находиться на улице в мороз.

Кроме того, важно помнить, как помочь животным и птицам зимой, чтобы не навредить.

Читайте также, где и когда в Украине увидели невероятное полярное сияние с редкими красками.

