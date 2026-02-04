Самый холодный за 10 лет: чем еще удивил аномальный январь в Киеве
Январь 2026 года в Киеве стал самым холодным за последнее десятилетие. Климатологи зафиксировали не только аномальный мороз, но и большую продолжительность опасных атмосферных явлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Facebook.
Особенности погоды в Киеве в январе 2026 года
В ЦГО имени Бориса Срезневского рассказали, что согласно данным объединенной гидрометеорологической станции "Киев", среднемесячная температура воздуха января в столице составила -7,6°C.
"Что ниже климатической нормы на 4,4°C", - объяснили украинцам.
Отмечается при этом, что последний холодный январь в столице с температурой -5,7°C (ниже среднемноголетних показателей), наблюдали в 2016 году.
Специалисты ЦГО сообщили также, что холоднее всего в течение второго месяца зимы в Киеве было 18 января. Тогда минимальная температура воздуха снизилась под утро до -16,5°C.
Между тем теплее всего в столице было в начале месяца - 4 января. Когда максимальная температура повысилась до +1,1°C.
"Осадков на проспекте Науки выпало 50 мм или 135% месячной нормы", - констатировали специалисты ЦГО.
Итоги января 2026 года в Киеве (скриншот: facebook.com/CGO.Official)
Атмосферные явления в Киеве в течение января
Эксперты Центральной геофизической обсерватории поделились также информацией об атмосферных явлениях в Киеве по итогам января текущего года.
Речь идет о продолжительности атмосферных явлений в столице в течение месяца в часах:
- гололед - 284 часа;
- дымка - 194 часа;
- гололедица - 159 часов;
- снег - 128 часов 12 минут;
- иней - 99 часов 20 минут;
- туман - 45 часов;
- изморозь кристаллическая - 38 часов;
- морось - 22 часа 10 минут;
- поземок - 20 часов;
- дождь - 19 часов;
- зерна снежные - 7 часов;
- дождь ливневый - 4 часа;
- снег мокрый - 1 час.
Атмосферные явления столицы за январь 2026 года (скриншот: facebook.com/CGO.Official)
