Атлантика сипле снігом: синоптик розповіла, як зміниться погода в Україні завтра
Сильні морози від України тимчасово відступають. Проте сильний вітер та опади впродовж 6 лютого залишаються.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Що відбувається з погодою в Україні зараз
За словами експерта, сильні морози від нашої країни "поки що відступили".
При цьому відбуваються такі процеси:
- волога й тепліша Атлантика "посипає Україну снігом";
- вітер від протистояння східного антициклону та західної циклонічності - посилюється;
- температура повітря - подекуди вже показує малесенькі "плюси".
Де завтра істотних опадів не прогнозують
Діденко розповіла, що впродовж наступної доби - 6 лютого - "за умови протистояння східної антициклонічності та західної циклонічної депресії (не плутати з настроєм чи недугою) поки що все ж перемагає західний процес".
Через це у різних областях України очікується:
- сніг;
- мокрий сніг.
"На заході та півдні - з дощем", - додала метеоролог.
Тим часом погода без істотних опадів ймовірна у п'ятницю на сході України.
"Вітер залишається південно-східним, сильним, рвучким", - додала фахівець.
Прогноз на п'ятницю, 6 лютого (карта: facebook.com/tala.didenko)
В яких регіонах 6 лютого буде найтепліше
Розповідаючи про температуру повітря в Україні на наступну добу, синоптик повідомила, що вночі:
- на сході - очікується від 8 до 12 градусів морозів;
- на півночі та у центрі - від 3 до 8 градусів морозу;
- на заході та півдні - найтепліше - близько нуля.
Тим часом вдень температура повітря становитиме:
- в середньому по Україні - близько 2-7 градусів морозу;
- на заході та півдні - від 1 градусу морозу до 3 градусів тепла;
- на Закарпатті та в Криму - близько +2+8 градусів за Цельсієм.
У Києві Діденко прогнозує на завтра:
- сніг (часом);
- південно-східний вітер (сильний, рвучкий);
- температуру повітря вночі та вдень - близько 3-6 градусів морозу.
Чого чекати від погоди в Україні далі
Надалі, за словами спеціаліста, погода в Україні буде порівняно теплішою.
При цьому очікуються опади.
"З 9 по 11 лютого очікується похолодання, знову антициклон, хай він сказиться! Далі має бути легше", - підсумувала Діденко.
Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що січень 2026 року в Києві став найхолоднішим за останнє десятиліття.
Кліматологи зафіксували не лише аномальний мороз, але й чималу тривалість небезпечних атмосферних явищ.
Тим часом експерти Укргідрометцентру оприлюднили коротку кліматичну характеристику лютого та пояснили, яким може бути останній місяць зими в цілому.
