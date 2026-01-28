Февраль удивит температурой? Синоптики объяснили, каким может быть последний месяц зимы

В Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику февраля в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на последний месяц зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ.

"Что в пределах нормы (80-120%)", - объяснили украинцам.

Между тем месячное количество осадков в течение февраля ожидается:

"На остальной территории страны - на 1,5 градуса выше нормы", - добавили специалисты УкрГМЦ.

Уточняется, что для западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областей такие показатели - в пределах нормы.

Так, средняя месячная температура предполагается на уровне от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В завершение синоптики поделились предварительным (ориентировочным) прогнозом средней месячной температуры воздуха и количества осадков в феврале 2026 года в Украине.

Среднее месячное количество осадков в течение февраля в Украине, согласно данным экспертов УкрГМЦ, составляет:

Украинцам рассказали, что переход средней суточной температуры воздуха через 0 градусов по Цельсию - в сторону повышения - происходит обычно:

При этом абсолютные максимумы температуры воздуха таковы:

