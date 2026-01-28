ua en ru
Февраль удивит температурой? Синоптики объяснили, каким может быть последний месяц зимы

Среда 28 января 2026 18:02
Февраль удивит температурой? Синоптики объяснили, каким может быть последний месяц зимы Погода в Украине в феврале 2026 года начнется с морозов (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику февраля в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на последний месяц зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ.

Что известно о средних температурах в феврале

Согласно обнародованной краткой климатической характеристике февраля, средняя месячная температура воздуха в Украине составляет:

  • в большинстве регионов - от 0 до 6 градусов мороза;
  • в Одесской области, на Закарпатье и в Крыму - местами от 1 до 4 градусов тепла.

Абсолютные температурные минимумы и максимумы

Абсолютные минимумы температуры воздуха в течение последнего месяца зимы составляют:

  • в целом по Украине - от 23,7 до 36,1 градуса мороза;
  • в Волынской, Винницкой, Черниговской и Луганской областях - местами от 37,2 до 39,0 градусов мороза;
  • в Одесской области и в Крыму - местами от 14,5 до 21,5 градуса мороза.

При этом абсолютные максимумы температуры воздуха таковы:

  • по Украине - от 12,3 до 21,9 градуса тепла;
  • в Одесской, Винницкой областях и в Крыму - местами от 23,0 до 24,4 градуса тепла;
  • на высокогорье Карпат - от 9,5 до 11,1 градуса тепла.

Когда температура воздуха "переваливает за ноль"

Украинцам рассказали, что переход средней суточной температуры воздуха через 0 градусов по Цельсию - в сторону повышения - происходит обычно:

  • в первой декаде февраля - в Одесской области, на Закарпатье и в Крыму;
  • во второй и третьей декадах февраля - на остальной территории;
  • в первой декаде марта - локально в западных, северных, центральных и восточных областях.

Сколько осадков бывает в последний месяц зимы

Среднее месячное количество осадков в течение февраля в Украине, согласно данным экспертов УкрГМЦ, составляет:

  • в целом по Украине - 22-49 мм;
  • в Карпатах, на Закарпатье и в горах Крыма - 53-89 мм;
  • на высокогорье - 104-108 мм.

Каким может быть февраль 2026 года в Украине

В завершение синоптики поделились предварительным (ориентировочным) прогнозом средней месячной температуры воздуха и количества осадков в феврале 2026 года в Украине.

Так, средняя месячная температура предполагается на уровне от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Уточняется, что для западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областей такие показатели - в пределах нормы.

"На остальной территории страны - на 1,5 градуса выше нормы", - добавили специалисты УкрГМЦ.

Между тем месячное количество осадков в течение февраля ожидается:

  • по Украине - около 29-67 мм;
  • в Карпатах - местами 74-83 мм.

"Что в пределах нормы (80-120%)", - объяснили украинцам.

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о погоде в течение ближайших суток - где в Украине будут морозы сегодня и до конца рабочей недели.

Кроме того, начальница отдела метеорологических прогнозов УкрГМЦ Наталья Голеня сообщила, что на Украину надвигается существенное похолодание.

Уже в течение ближайших выходных температура воздуха во многих областях может упасть до 20 градусов мороза, а затем - даже до -25.

При этом морозная погода, по словам специалиста, может удерживаться практически в течение первой декады февраля.

Читайте также, какое удивительное природное явление заметили украинцы во время сильных морозов в январе.

