Февраль удивит температурой? Синоптики объяснили, каким может быть последний месяц зимы
В Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику февраля в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на последний месяц зимы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ.
Что известно о средних температурах в феврале
Согласно обнародованной краткой климатической характеристике февраля, средняя месячная температура воздуха в Украине составляет:
- в большинстве регионов - от 0 до 6 градусов мороза;
- в Одесской области, на Закарпатье и в Крыму - местами от 1 до 4 градусов тепла.
Абсолютные температурные минимумы и максимумы
Абсолютные минимумы температуры воздуха в течение последнего месяца зимы составляют:
- в целом по Украине - от 23,7 до 36,1 градуса мороза;
- в Волынской, Винницкой, Черниговской и Луганской областях - местами от 37,2 до 39,0 градусов мороза;
- в Одесской области и в Крыму - местами от 14,5 до 21,5 градуса мороза.
При этом абсолютные максимумы температуры воздуха таковы:
- по Украине - от 12,3 до 21,9 градуса тепла;
- в Одесской, Винницкой областях и в Крыму - местами от 23,0 до 24,4 градуса тепла;
- на высокогорье Карпат - от 9,5 до 11,1 градуса тепла.
Когда температура воздуха "переваливает за ноль"
Украинцам рассказали, что переход средней суточной температуры воздуха через 0 градусов по Цельсию - в сторону повышения - происходит обычно:
- в первой декаде февраля - в Одесской области, на Закарпатье и в Крыму;
- во второй и третьей декадах февраля - на остальной территории;
- в первой декаде марта - локально в западных, северных, центральных и восточных областях.
Сколько осадков бывает в последний месяц зимы
Среднее месячное количество осадков в течение февраля в Украине, согласно данным экспертов УкрГМЦ, составляет:
- в целом по Украине - 22-49 мм;
- в Карпатах, на Закарпатье и в горах Крыма - 53-89 мм;
- на высокогорье - 104-108 мм.
Каким может быть февраль 2026 года в Украине
В завершение синоптики поделились предварительным (ориентировочным) прогнозом средней месячной температуры воздуха и количества осадков в феврале 2026 года в Украине.
Так, средняя месячная температура предполагается на уровне от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Уточняется, что для западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областей такие показатели - в пределах нормы.
"На остальной территории страны - на 1,5 градуса выше нормы", - добавили специалисты УкрГМЦ.
Между тем месячное количество осадков в течение февраля ожидается:
- по Украине - около 29-67 мм;
- в Карпатах - местами 74-83 мм.
"Что в пределах нормы (80-120%)", - объяснили украинцам.
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о погоде в течение ближайших суток - где в Украине будут морозы сегодня и до конца рабочей недели.
Кроме того, начальница отдела метеорологических прогнозов УкрГМЦ Наталья Голеня сообщила, что на Украину надвигается существенное похолодание.
Уже в течение ближайших выходных температура воздуха во многих областях может упасть до 20 градусов мороза, а затем - даже до -25.
При этом морозная погода, по словам специалиста, может удерживаться практически в течение первой декады февраля.
Читайте также, какое удивительное природное явление заметили украинцы во время сильных морозов в январе.