Атаки ВСУ опустошили военную базу россиян в Крыму, - АТЕШ

Понедельник 15 сентября 2025 08:00
Атаки ВСУ опустошили военную базу россиян в Крыму, - АТЕШ Фото: у российских военных возникли проблемы с техникой в Крыму (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

На одном из стратегических объектов Черноморского флота РФ в Крыму зафиксирован дефицит военной техники и продовольствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Агенты провели разведку 758-го Центра материально-технического обеспечения (ЦМТО) Черноморского флота РФ в Севастополе.

Партизаны зафиксировали практически полное отсутствие техники на территории базы, а единичные машины выглядят нерабочими.

В "АТЕШ" констатировали наглядный признак дефицита техники у оккупантов: ее перебрасывают по всему Крыму, чтобы уберечь от ударов Сил обороны Украины.

Координаты объекта: 44.58021, 33.50951

Фото: у россиян нехватка военной техники в оккупированном Крыму (https://t.me/atesh_ua/7956)

"758-й ЦМТО - это стратегический объект, через который Черноморский флот получает топливо, боекомплект и продовольствие. Без его работы флот не способен вести боевые действия. Не случайно склады центра уже становились целями атак в районе Сахарной Головки и улицы Шабалина", - говорится в сообщении.

В "АТЕШ" добавили, что все собранные данные переданы Силам обороны Украины.

Активность партизан "АТЕШ" в Крыму и России

На днях украинские партизаны подожгли релейный шкаф на железной дороге в Карачаево-Черкесской Республике РФ.

Также агенты движения провели разведку оборонного завода в России, который производит твердотопливные ракеты.

А во временно оккупированном Крыму партизаны "АТЕШ" установили координаты расположения ЗРК С-300/С-400 и радаров. Информация передана ВСУ для дальнейшего нанесения ударов по вражеским целям.

