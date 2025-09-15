ua en ru
Атаки ЗСУ спустошили військову базу росіян у Криму, - АТЕШ

Понеділок 15 вересня 2025 08:00
Атаки ЗСУ спустошили військову базу росіян у Криму, - АТЕШ Фото: у російських військових виникли проблеми з технікою в Криму (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

На одному зі стратегічних об'єктів Чорноморського флоту РФ у Криму зафіксовано дефіцит військової техніки і продовольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Агенти провели розвідку 758-го Центру матеріально-технічного забезпечення (ЦМТЗ) Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Партизани зафіксували майже повну відсутність техніки на території бази, а поодинокі машини виглядають неробочими.

В "АТЕШ" констатували наочну ознаку дефіциту техніки в окупантів: її перекидають по всьому Криму, щоб уберегти від ударів Сил оборони України.

Координати об'єкта: 44.58021, 33.50951

Фото: у росіян гостра нестача військової техніки в окупованому Криму (https://t.me/atesh_ua/7956)

"758-й ЦМТЗ - це стратегічний об'єкт, через який Чорноморський флот отримує паливо, боєкомплект і продовольство. Без його роботи флот не здатен вести бойові дії. Не випадково склади центру вже ставали цілями атак у районі Сахарної Головки і вулиці Шабаліна", - йдеться у повідомленні.

В "АТЕШ" додали, що всі зібрані дані передані Силам оборони України.

Активність партизан "АТЕШ" у Криму та Росії

Днями українські партизани підпалили релейну шафу на залізниці у Карачаєво-Черкеській Республіці РФ.

Також агенти руху провели розвідку оборонного заводу в Росії, що виробляє твердопаливні ракети.

А у тимчасово окупованому Криму партизани "АТЕШ" встановили координати розташування ЗРК С-300/С-400 і радарів. Інформацію передано ЗСУ для подальшого завдання ударів по ворожих цілях.

