Агенты "Атеш" провели очередную диверсию на железной дороге РФ: какой ущерб понесли оккупанты
Партизаны "Атеш" провели успешную диверсию на железной дороге в Карачаево-Черкесской Республике России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Атеш".
Агент "Атеш" успешно провел диверсию на железной дороге в Адыз-Хабльском районе. Между двумя железнодорожными станциями был подожжен релейный шкаф.
Эта железнодорожная ветка используется для переброски боеприпасов и военной техники с промышленных предприятий Северного Кавказа в Ростовскую область, а затем - на фронт в Украину, сообщается в Telegram-канале партизанского движения.
Благодаря диверсии движение поездов нарушилось, что привело к задержке поставок боекомплекта для РСЗО и ствольной артиллерии, ремонтируемой техники и живой силы, перебрасываемой на ротацию.
"Каждый удар создает цепочку сбоев - войска на оккупированных территориях получают меньше снарядов, задерживаются пополнение и ремонт, а Силы спецопераций ВСУ получают преимущество на поле боя", - говорится в сообщении.
Удары "Атеш" по инфраструктуре россиян
Партизаны "Атеш" регулярно проводят диверсии по уничтожению средств российской армии.
Так, в ночь на 11 сентября они ударили по заводу ПВО в Туле, была уничтожена вышка связи. Это предприятие относится к российскому военно-промышленному комплексу. На нем разрабатывают системы противовоздушной обороны, скорострельные пушки и стрелковое оружие.
Второго сентября агенты "Атеш" сорвали поставки техники россиян вблизи временно оккупированного Дебальцево, повредив железнодорожную инфраструктуру. По этому маршруту регулярно проходят поезда с топливом, боеприпасами и техникой.
В конце августа партизаны "Атеш" провели операцию на железнодорожной ветке в Костроме, уничтожив релейный шкаф. Таким образом они показали, что безопасных мест для оккупантов не осталось.