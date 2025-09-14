ua en ru
Вс, 14 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Агенты "Атеш" провели очередную диверсию на железной дороге РФ: какой ущерб понесли оккупанты

Россия, Воскресенье 14 сентября 2025 08:27
UA EN RU
Агенты "Атеш" провели очередную диверсию на железной дороге РФ: какой ущерб понесли оккупанты Иллюстративное фото: партизаны движения "Атеш" провели диверсию на железной дороге РФ (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Партизаны "Атеш" провели успешную диверсию на железной дороге в Карачаево-Черкесской Республике России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Атеш".

Агент "Атеш" успешно провел диверсию на железной дороге в Адыз-Хабльском районе. Между двумя железнодорожными станциями был подожжен релейный шкаф.

Эта железнодорожная ветка используется для переброски боеприпасов и военной техники с промышленных предприятий Северного Кавказа в Ростовскую область, а затем - на фронт в Украину, сообщается в Telegram-канале партизанского движения.

Благодаря диверсии движение поездов нарушилось, что привело к задержке поставок боекомплекта для РСЗО и ствольной артиллерии, ремонтируемой техники и живой силы, перебрасываемой на ротацию.

"Каждый удар создает цепочку сбоев - войска на оккупированных территориях получают меньше снарядов, задерживаются пополнение и ремонт, а Силы спецопераций ВСУ получают преимущество на поле боя", - говорится в сообщении.

Удары "Атеш" по инфраструктуре россиян

Партизаны "Атеш" регулярно проводят диверсии по уничтожению средств российской армии.

Так, в ночь на 11 сентября они ударили по заводу ПВО в Туле, была уничтожена вышка связи. Это предприятие относится к российскому военно-промышленному комплексу. На нем разрабатывают системы противовоздушной обороны, скорострельные пушки и стрелковое оружие.

Второго сентября агенты "Атеш" сорвали поставки техники россиян вблизи временно оккупированного Дебальцево, повредив железнодорожную инфраструктуру. По этому маршруту регулярно проходят поезда с топливом, боеприпасами и техникой.

В конце августа партизаны "Атеш" провели операцию на железнодорожной ветке в Костроме, уничтожив релейный шкаф. Таким образом они показали, что безопасных мест для оккупантов не осталось.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация партизаны
Новости
Взрыв на Киевщине: появились первые детали от власти
Взрыв на Киевщине: появились первые детали от власти
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России