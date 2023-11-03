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Атаки по Украине будут еще более массированными после наступления холодов, - Гуменюк

Пятница 03 ноября 2023 16:35
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Атаки по Украине будут еще более массированными после наступления холодов, - Гуменюк Фото: Наталья Гуменюк, пресс-секретарь Сил обороны юга (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня ночью Россия впервые за последнее время атаковала Украину большим количеством беспилотников. Вероятно, что атаки будут становиться еще более массированными после наступления холодов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталию Гуменюк во время брифинга.

Как отметила Гуменюк, пока нельзя исключать вероятность того, что изменение погодных условий будет влиять на удары со стороны России. С наступлением холодов террористы будут прибегать к более массированным атакам.

"Предыдущие (атаки, - ред.) мы оценивали, как точечные. Мы предупреждали, что это разведки. 2, 4, 6 "Шахедов" запущены в зону ответственности означали, что враг пытался разведать размещение наших средств ПВО", - добавила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга.

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