Атаки по Украине будут еще более массированными после наступления холодов, - Гуменюк

Сегодня ночью Россия впервые за последнее время атаковала Украину большим количеством беспилотников. Вероятно, что атаки будут становиться еще более массированными после наступления холодов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталию Гуменюк во время брифинга .

Как отметила Гуменюк, пока нельзя исключать вероятность того, что изменение погодных условий будет влиять на удары со стороны России. С наступлением холодов террористы будут прибегать к более массированным атакам.

"Предыдущие (атаки, - ред.) мы оценивали, как точечные. Мы предупреждали, что это разведки. 2, 4, 6 "Шахедов" запущены в зону ответственности означали, что враг пытался разведать размещение наших средств ПВО", - добавила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга.