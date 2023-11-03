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Россия ночью атаковала Украину 40 "шахедами" и ракетой Х-59. Сколько сбила ПВО

Украина, Пятница 03 ноября 2023 08:06
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Россия ночью атаковала Украину 40 "шахедами" и ракетой Х-59. Сколько сбила ПВО Фото: Россия ночью атаковала Украину 40 "шахедами" и ракетой Х-59 (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 3 ноября российские оккупанты атаковали Украину 40 "Shahed-136/131" из Курской области и из района Приморско-Ахтарск (РФ). Кроме того, РФ запустила ракету Х-59 из оккупированной Херсонской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 24 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и одна управляемая авиационная ракета", - говорится в сообщении.

Особенность атаки

Шахеды запускались волнами и направлялись по разным направлениям малыми группами. В большинстве регионов была объявлена воздушная тревога, работала противовоздушная оборона.

Обстрел Украины

Вечером 2 ноября россияне снова атаковали Украину с воздуха. Взрывы звучали в Харькове и Кропивницком. В частности, в ночь на 3 ноября Россия ударила по Харькову около 10 дронов типа Shahed. Правоохранители зафиксировали повреждения частных домов, учебного заведения и авто.

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Россия ночью атаковала Украину 40 "шахедами" и ракетой Х-59. Сколько сбила ПВО
Россия ночью атаковала Украину 40 "шахедами" и ракетой Х-59. Сколько сбила ПВО
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