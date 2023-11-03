Атаки по Україні будуть ще масованішими після настання холодів, - Гуменюк
Фото: Наталія Гуменюк, речниця Сил оборони півдня (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Сьогодні вночі Росія вперше за останній час атакувала Україну великою кількістю безпілотників. Ймовірно, що атаки ставатимуть ще масованішими після настання холодів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталію Гуменюк під час брифінгу.
Як відзначила Гуменюк, наразі не можна виключати ймовірність того, що зміна погодних умов впливатиме на удари з боку Росії. З настанням холодів терористи вдаватимуться до більш масованих атак.
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