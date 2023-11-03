Атаки по Україні будуть ще масованішими після настання холодів, - Гуменюк

Як відзначила Гуменюк, наразі не можна виключати ймовірність того, що зміна погодних умов впливатиме на удари з боку Росії. З настанням холодів терористи вдаватимуться до більш масованих атак.

"Попередні (атаки, - ред.) ми оцінювали, як точкові. Ми попереджали, що це розвідки. 2, 4, 6 "Шахедів" запущені у зону відповідальності означали, що ворог намагався розвідати розміщення наших засобів ППО", - додала начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня.

Зокрема Гуменюк додала, що ввечері 2 листопада, перед нічними обстрілами росіяни застосували по Одеській області надзвукові протикорабельні "Онікси", які були випущені з тимчасово окупованого Криму. Ракети були скеровані на прибережну зону, однак втратили свою бойову спроможність на підльоті до узбережжя.

Обстріл України

Ввечері, 2 листопада, терористи вкотре атакували територію України з повітря. Вибухи лунали у Харкові й Кропивницькому. Також в ніч на 3 листопада ворог вдарив по Харкову близько 10 дронами типу Shahed. Правоохоронці зафіксували пошкодження приватних будинків, навчального закладу та авто.

Згідно з даними Повітряних сил, вночі терористи застосували проти України 40 "Shahed-136/131" й ракету Х-59.