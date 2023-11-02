РФ обстреляла Одесскую область ракетами "Оникс"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга.

По данным ведомства, враг выпустил две ракеты типа "Оникс". Они были выпущены из берегового ракетного комплекса "Бастион".

При этом, по предварительным данным, ракеты лишились боевой способности на подлете к побережью. Разрушения и пострадавшие не зафиксированы.

Взрывы в Одесской области

В среду, 1 ноября, Россия в очередной раз обстреляла Одесскую область. В частности, Воздушные силы сообщали о ракетной опасности, а мониторинговые группы отмечали об активности российских Су-30 над Черным морем. Позже военные призвали жителей Одессы и района находиться в укрытиях, в сети сообщали о взрывах в Одесской области.

Накануне российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе. Противовоздушная оборона сбила 18 "Шахедов", а также управляемую авиационную ракету Х-59. Известно, что оккупанты ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области. Там вспыхнул пожар, который уже был ликвидирован.

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