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РФ обстреляла Одесскую область ракетами "Оникс"

Четверг 02 ноября 2023 20:18
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РФ обстреляла Одесскую область ракетами "Оникс" Иллюстративное фото: РФ обстреляла Одесскую область ракетами "Оникс" (wikipedia)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация нанесла ракетный удар по Одесской области вечером четверга, 2 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга.

По данным ведомства, враг выпустил две ракеты типа "Оникс". Они были выпущены из берегового ракетного комплекса "Бастион".

При этом, по предварительным данным, ракеты лишились боевой способности на подлете к побережью. Разрушения и пострадавшие не зафиксированы.

Взрывы в Одесской области

В среду, 1 ноября, Россия в очередной раз обстреляла Одесскую область. В частности, Воздушные силы сообщали о ракетной опасности, а мониторинговые группы отмечали об активности российских Су-30 над Черным морем. Позже военные призвали жителей Одессы и района находиться в укрытиях, в сети сообщали о взрывах в Одесской области.

Накануне российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе. Противовоздушная оборона сбила 18 "Шахедов", а также управляемую авиационную ракету Х-59. Известно, что оккупанты ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области. Там вспыхнул пожар, который уже был ликвидирован.

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