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В Харькове прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

Харьков, Четверг 02 ноября 2023 21:15
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В Харькове прозвучали взрывы во время воздушной тревоги Фото: в Харькове прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Харькове сегодня, 2 ноября, вечером местные жители услышали взрывы. В Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области в Telegram.

Правоохранители призывают жителей города пройти в укрытие и придерживаться правил безопасности. При этом о попаданиях по инфраструктуре Харькова или раненых просят сообщать на спецлинию 102.

Также полиция призывает не публиковать фото и видео "прилетов" в социальных сетях.

Стоит заметить, что ранее Воздушные силы предупреждали о том, что в Харьковской области зафиксировали российские ударные дроны.

Обновлено 21:25

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов поблагодарил силы противовоздушной обороны.

Он призвал жителей области не игнорировать воздушную тревогу и не снимать работу ПВО.

Обстрелы Харьковской области

Напомним, вчера, 1 ноября, оккупанты ударили по пожарной части под Изюмом. Люди во время атаки не пострадали.

При этом 27 октября россияне обстреляли село Кондрашовка Купянского района Харьковской области. Ранения получила мирная жительница.

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