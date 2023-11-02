В Кропивницком раздались взрывы

Ночью 2 ноября в Кропивницком прогремели взрывы, в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

О взрывах сообщили около 23:16, ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе применения противником ударных БПЛА типа Shahed.

Воздушная атака 2 ноября

Вечером 2 ноября россияне в очередной раз атаковали Украину с воздуха. В ПС сообщили о применении россиянами "шахедов" и ракет. По состоянию на 23.24 опасность объявлена в 10 областях.

До этого взрывы раздавались в Харькове. Там власти призвали горожан соблюдать правила безопасности и не публиковать фото последствий. До этого ПС предупреждали об угрозе применения в регионе дронов.

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