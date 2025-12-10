ua en ru
Продавали свет Молдове? ДТЭК объяснил, что на самом деле происходит в энергосистеме Украины

Среда 10 декабря 2025 12:17
UA EN RU
Продавали свет Молдове? ДТЭК объяснил, что на самом деле происходит в энергосистеме Украины ДТЭК объяснил ситуацию с энергосистемами Украины (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

В ДТЭК опровергли слухи о том, что Украина якобы продает электроэнергию за границу, в частности в Молдову. Такую информацию недавно распространяли в соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК в Telegram.

Объекты энергетики пострадали из-за российских атак

Как отметили в компании, в ночь на субботу Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами - в том числе "Кинжалами", "Искандерами" и "Калибрами". Из-за этого пострадали объекты украинской энергетики.

Синхронная работа систем Украины и Молдовы

Украинская и молдавская энергосистемы уже три года работают синхронно с европейской. Поэтому удары по украинской инфраструктуре ощущают и соседние страны.

В результате Молдова была вынуждена срочно обратиться к Румынии за аварийной помощью, чтобы стабилизировать свою энергосистему. Это стандартная практика для стран, работающих в едином энергорыночном цикле.

Украина не продавала свет Молдове

В ДТЭК подчеркнули: Украина не экспортировала электроэнергию, а Молдове помогала исключительно Румыния. Причина отключений в нашей стране остается неизменной - это российские атаки, которые повреждают генерацию и сети.

Также в компании отметили, что энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить электроснабжение.

"Свет держится", - подчеркнули в компании.

Читайте также о том, что правительство планирует сократить время отключения бытовых потребителей от электроэнергии путем сокращения количества объектов критической инфраструктуры.

Напомним, что 9 декабря 50% Киева остались без света одновременно. В городе действовали почасовые графики энергоснабжения. А по графикам на 10 декабря в столице предусмотрены обесточивания до 15 часов в сутки.

Ранее мы писали о том, что каким будет график отключения света в Украине 10 декабря.

