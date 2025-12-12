ua en ru
Тысячи людей без света и воды, затруднено движение транспорта: последствия атаки в Одесской области

Одесса, Пятница 12 декабря 2025 11:26
Тысячи людей без света и воды, затруднено движение транспорта: последствия атаки в Одесской области Фото: из-за ночной российской атаки в Одесской области без света остаются около 90 тысяч абонентов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

На утро 12 декабря из-за ночной российской атаки в Одесской области без света остаются около 90 тысяч абонентов. Есть перебои с водоснабжением и затруднено движение общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.

По словам Кипера, для помощи регионам правительство принимает решение для оптимизации энергопотребления, чтобы высвободить дополнительные объемы электроэнергии.

"Сейчас идет оценка поражений и возможностей для переподключения. Специалисты уже работают над восстановлением. Критическая инфраструктура и предприятия переходят на работу от генераторов", - говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что в связи с атаками также зафиксированы перебои с водоснабжением. Затруднено движение общественного транспорта.

В Одессе усилен выход автобусов на маршруты, которые дублируют движение электротранспорта, а также добавлены три социальных маршрута.

Сейчас на территории Одессы развернут 161 пункт несокрушимости, 356 пунктов - в области. Работу еще 18 пунктов обеспечивают полицейские и спасатели.

По информации Кипера, пункты несокрушимости уже посетили более 400 человек.

Атака на Одесскую область 12 декабря

Напомним, сегодня ночью в Одессе и области прогремела серия взрывов.

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты в очередной раз нанесли удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры области.

В ДТЭК сообщили, что пострадала их подстанция - это была уже 20-я подстанция, которая получила значительные повреждения в Одесской области. Также под удар в Одесской области попал объект другой энергетической компании.

Кроме того, во время ночной атаки на Одесский район были повреждены складские помещения, административное здание и гараж. Вспыхнули пожары - их ликвидировали спасатели.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.

По данным Воздушных сил, сегодня ночью Россия выпустила по Украине 80 беспилотников. Силам ПВО удалось сбить 64 вражеских беспилотников.

Зафиксировано попадание 12 ударных дронов на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

