Тысячи людей без света и воды, затруднено движение транспорта: последствия атаки в Одесской области
На утро 12 декабря из-за ночной российской атаки в Одесской области без света остаются около 90 тысяч абонентов. Есть перебои с водоснабжением и затруднено движение общественного транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.
По словам Кипера, для помощи регионам правительство принимает решение для оптимизации энергопотребления, чтобы высвободить дополнительные объемы электроэнергии.
"Сейчас идет оценка поражений и возможностей для переподключения. Специалисты уже работают над восстановлением. Критическая инфраструктура и предприятия переходят на работу от генераторов", - говорится в сообщении.
Глава ОВА добавил, что в связи с атаками также зафиксированы перебои с водоснабжением. Затруднено движение общественного транспорта.
В Одессе усилен выход автобусов на маршруты, которые дублируют движение электротранспорта, а также добавлены три социальных маршрута.
Сейчас на территории Одессы развернут 161 пункт несокрушимости, 356 пунктов - в области. Работу еще 18 пунктов обеспечивают полицейские и спасатели.
По информации Кипера, пункты несокрушимости уже посетили более 400 человек.
Атака на Одесскую область 12 декабря
Напомним, сегодня ночью в Одессе и области прогремела серия взрывов.
Впоследствии стало известно, что российские оккупанты в очередной раз нанесли удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры области.
В ДТЭК сообщили, что пострадала их подстанция - это была уже 20-я подстанция, которая получила значительные повреждения в Одесской области. Также под удар в Одесской области попал объект другой энергетической компании.
Кроме того, во время ночной атаки на Одесский район были повреждены складские помещения, административное здание и гараж. Вспыхнули пожары - их ликвидировали спасатели.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
По данным Воздушных сил, сегодня ночью Россия выпустила по Украине 80 беспилотников. Силам ПВО удалось сбить 64 вражеских беспилотников.
Зафиксировано попадание 12 ударных дронов на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.