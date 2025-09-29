Атака на Запорожье: количество пострадавших возросло до 49, среди них - трое детей в больнице
В Запорожье увеличилось количество раненых из-за российского ракетного удара 28 сентября. Уже известно о 49 людях, которые получили травмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова в Telegram.
По данным Федорова, в результате атаки на Запорожье, которую 28 сентября устроила Россия, увеличилось количество пострадавших. В городе уже 49 человек обратились за помощью врачей.
Среди пострадавших оказались и дети - в больницу доставили трех школьников в возрасте 9, 11 и 12 лет.
Атака на Запорожье 28 сентября
Напомним, что вчера российские оккупанты атаковали Запорожье с РСЗО и крылатыми ракетами "Калибр". В результате удара из РСЗО был разрушен частный дом и повреждена автозаправочная станция.
Под утро оккупанты атаковали Запорожье крылатыми ракетами. В результате обстрела загорелась многоэтажка - ее удалось потушить только днем. Десятки людей получили ранения в результате двух ночных терактов.