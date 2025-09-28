ua en ru
В Запорожье из-за ночного обстрела пострадали люди

Воскресенье 28 сентября 2025 02:16
В Запорожье из-за ночного обстрела пострадали люди Иллюстративное фото: медики оказывают помощь (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские захватчики в ночь на 28 сентября в очередной раз атаковали Запорожье. Известно, что уже пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Один из вражеских ударов нанесен о частном доме. Один человек ранен. Медики оказывают всю помощь", - говорится в сообщении в 02:00.

Через 10 минут Федоров уточнил, что количество пострадавших возросло до двух - это мужчины 21-го года и 32-х лет.

Обстрел Запорожья

Напомним, что с 1 часа ночи в Запорожской области прозвучала серия взрывов. Кроме того, по меньшей мере 4 удара враг нанес непосредственно по Запорожью. Параллельно была информация о движении скоростной цели на город, а также дронов.

Известно, что в одном из районов города возник пожар. Кроме того, повреждена автозаправка.

Детальнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

