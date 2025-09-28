В Запорожье после повторного удара РФ более 20 раненых, высотку до сих пор тушат

Количество раненых возросло до 21 человека, среди которых два в тяжелом состоянии. Также среди пострадавших три ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова.

По последним данным, известно о 21 пострадавшем, среди которых трое детей. Два человека находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают всем необходимую помощь.

Также вражеский удар пришелся на многоэтажный жилой дом. В нем вспыхнули квартиры, работники ГСЧС продолжают тушить пожар.

В результате обстрела были повреждены производственные помещения одного из местных предприятий.

Обстрел Запорожья

В ночь на 28 сентября враг нанес четыре удара по Запорожью. Сообщалось, что один из вражеских ударов нанесен по частному дому, также пострадала автозаправка. В результате обстрела пострадали два человека.

Под утро оккупанты второй раз атаковали Запорожье. В результате обстрела загорелась многоэтажка.

Этой ночью город был под угрозой атаки дронами и скоростными ракетами. Ряд местных каналов утверждали, что город был атакован из реактивных систем залпового огня.

