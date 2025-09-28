ua en ru
В Запорожье после повторного удара РФ более 20 раненых, высотку до сих пор тушат

Запорожье, Воскресенье 28 сентября 2025 09:20
В Запорожье после повторного удара РФ более 20 раненых, высотку до сих пор тушат Фото: в результате обстрела в Запорожье горит многоэтажка (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Савченко Юлія

Количество раненых возросло до 21 человека, среди которых два в тяжелом состоянии. Также среди пострадавших три ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Утром, 28 августа, после ночной серии атак армия РФ повторно атаковала город.

В результате обстрела были повреждены производственные помещения одного из местных предприятий.

Также вражеский удар пришелся на многоэтажный жилой дом. В нем вспыхнули квартиры, работники ГСЧС продолжают тушить пожар.

По последним данным, известно о 21 пострадавшем, среди которых трое детей. Два человека находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают всем необходимую помощь.

Фото: последствия удара по высотке в Запорожье (ЗОВА)

Обстрел Запорожья

В ночь на 28 сентября враг нанес четыре удара по Запорожью. Сообщалось, что один из вражеских ударов нанесен по частному дому, также пострадала автозаправка. В результате обстрела пострадали два человека.

Под утро оккупанты второй раз атаковали Запорожье. В результате обстрела загорелась многоэтажка.

Этой ночью город был под угрозой атаки дронами и скоростными ракетами. Ряд местных каналов утверждали, что город был атакован из реактивных систем залпового огня.

Детали массированной атаки на Украину читайте в материале РБК-Украина - РФ била по домам, десятки раненых: все о массированной атаке на Киев, область и Запорожье.

