Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 49, серед них - троє дітей у лікарні
В Запоріжжі збільшилась кількість поранених через російський ракетний удар 28 вересня. Вже відомо про 49 людей, які отримали травми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.
За даними Федорова, внаслідок атаки на Запоріжжя, яку 28 вересня влаштувала Росія, збільшилася кількість постраждалих. В місті уже 49 людей звернулись по допомогу лікарів.
Серед постраждалих опинилися й діти - до лікарні доставили трьох школярів віком 9, 11 та 12 років.
Атака на Запоріжжя 28 вересня
Нагадаємо, що вчора російські окупанти атакували Запоріжжя з РСЗВ та крилатими ракетами "Калібр". Внаслідок удару з РСЗВ було зруйновано приватний будинок та пошкоджено автозаправну станцію.
Під ранок окупанти атакували Запоріжжя крилатими ракетами. Внаслідок обстрілу загорілася багатоповерхівка - її вдалося потушити тільки вдень. Десятки людей отримали поранення внаслідок двох нічних терактів.