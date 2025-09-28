ua en ru
Вс, 28 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Атака на Запорожье: количество пострадавших превысило 40

Украина, Воскресенье 28 сентября 2025 19:20
UA EN RU
Атака на Запорожье: количество пострадавших превысило 40 Фото: последствия российской атаки на Запорожье 28 сентября (ГСЧС в Запорожской области)
Автор: Антон Корж

В Запорожье возросло количество пострадавших после российского ракетного удара 28 сентября. Уже 42 человека обратились к медикам за помощью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова в Telegram.

"Увеличилось количество пострадавших в результате вражеского удара. Уже 42 человека обратились за помощью врачей", - написал он.

Последняя цифра пострадавших составила 34 человека, которые получили травмы и ранения в результате российского обстрела. Оккупанты во время атаки выбрали мишенями гражданские объекты.

Напомним, что 28 сентября российские оккупанты атаковали Запорожье с РСЗО и крылатыми ракетами "Калибр". В результате удара из РСЗО был разрушен частный дом и повреждена автозаправочная станция.

Под утро оккупанты атаковали Запорожье крылатыми ракетами. В результате обстрела загорелась многоэтажка - ее удалось потушить только днем. Десятки людей получили ранения в результате двух ночных терактов.

Всего 28 сентября оккупанты выпустили по Украине 595 дронов различных типов и 48 ракет - "Кинжалы", "Калибры" и Х-101. По состоянию на вечер 28 сентября было известно уже о 70 пострадавших, из-за атаки оккупантов повреждено более 100 гражданских объектов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Война в Украине
Новости
Массированная атака РФ на Украину: более 70 раненых, в Киеве погибли медсестра и пациент
Массированная атака РФ на Украину: более 70 раненых, в Киеве погибли медсестра и пациент
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"