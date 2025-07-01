Атака "Шахедом" по Кривому Рогу и новый транш от МВФ для Украины: новости за 30 июня

Исполнительный совет МВФ завершил восьмой пересмотр программы сотрудничества с Украиной. А войска РФ попали "Шахедом" возле здания ТЦК в Кривом Роге.

Более подробно о том, что произошло в понедельник, 30 июня - в материале РБК-Украина .

Россияне штурмуют Покровск: ВСУ сообщили о тяжелых боях и попытке блокады агломерации

Как сообщили в ОСУВ "Хортица", российская армия сосредоточила свои атаки на Покровском направлении. Оккупанты пытаются заблокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию.

"Продолжаются тяжелые бои, противник пытается развить наступление за счет реализации численного преимущества", - отмечают военные.

"Приказали стрелять всех": российский пленный признался в преступлениях на Сумщине

Илья Талтаев - рядовой 2-й штурмовой роты 106-й воздушно-десантной дивизии 51-го полка. Попал в плен на территории Сумской области, вблизи населенного пункта Юнаковка. До контракта с Минобороны РФ в марте 2025-го, он долго колебался идти ли на войну, отговаривали и родные и близкие. Но, по его словам, решение вступить в ряды оккупантской армии были из "идеологических соображений".

"По телевизору всегда говорят, что украинцы издеваются. Но со мной обращаются хорошо...А от моего командования была команда в плен не брать и стрелять", - рассказывает Талтаев.

В Кривом Роге в результате атаки "Шахедов" есть попадания

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, враг направил на Днепропетровщину беспилотники. Защитники неба уничтожили 2 из них. Но есть и попадания в Кривом Роге. Возник пожар.

Ранены три человека. Мужчина 52 лет - "тяжелый". 44-летняя женщина и 54-летний мужчина получили помощь на месте. Их состояние удовлетворительное.

Россияне впервые ударили по Харькову новым дроном "Черника"

По словам мэра города Игоря Терехова, специалисты Департамента чрезвычайных ситуаций впервые зафиксировали удар и дроном нового типа под названием "Черника".

Этот дрон похож по мощности боевой части на "Молнию", но имеет другую конструкцию. В результате его удара повреждения получили несколько авто в гаражном кооперативе.

Норвежские F-35 возьмут под защиту главный хаб военной помощи Украине в Польше

Министерство обороны Норвегии сообщило, что усилит свой вклад в систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Этой осенью истребители F-35 будут направлены в Польшу и аэропорт Жешув.

Согласно сообщению, миссия направлена на защиту воздушного пространства Польши и ключевого логистического узла для помощи Украине.

В Германии обсуждают возможность передачи Украине дополнительных систем ПВО

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль на совместной пресс-конференции с Сибигой в Киеве.

"Я в контакте с федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом относительно этого, действительно ли все системы, которые имеет Германия, нуждаются в Германии, можно ли какие-то системы ПВО передать Украине из наших запасов. Мы пытаемся также разговаривать с США, и думаю, что и по этому пути мы должны идти", - сказал он.

В Азербайджане после обысков у российских пропагандистов "Sputnik" задержали двух сотрудников ФСБ

По информации издания Qafqazinfo, обыски проходили под строгим контролем Министерства внутренних дел Азербайджана.

Указано, что в феврале этого года азербайджанское правительство приняло решение приостановить деятельность "Sputnik" как филиала российского агентства "Russia today". Однако его сотрудники по-прежнему ходили на работу.

Зеленский попросил Германию повлиять на Венгрию по санкциям против РФ

Президент Владимир Зеленский во время встречи с главой МИД Германии Иоганном Вадефульом признал, что пока еще существуют определенные недоразумения относительно санкций против России со стороны официального Будапешта.

"Мы благодарны за поддержку 18-го санкционного пакета против российской агрессии. Я знаю, что европейцы, лидеры Европы, очень близки к этому пакету. Я знаю, что есть некоторые пока недоразумения с официальным Будапештом", - сказал он.

Украина получит от МВФ полмиллиарда долларов: куда направят деньги

"Исполнительный совет МВФ завершил восьмой пересмотр программы сотрудничества с Украиной. Вскоре получим девятый транш от Фонда в размере 500 млн долларов. Средства направим на покрытие приоритетных бюджетных расходов", - написал глава украинского правительства Денис Шмыгаль.