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В Кривом Роге россияне ударили дроном возле ТЦК: ранены гражданские

Понедельник 30 июня 2025 12:44
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В Кривом Роге россияне ударили дроном возле ТЦК: ранены гражданские Фото: последствия удара дроном по Кривому Рогу (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Российская армия днем понедельника, 30 июня, атаковала дроном город Кривой Рог. Удар был нанесен рядом со зданием ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал
Сухопутных войск ВС Украины.

"Благодаря вовремя отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать травмирования и потерь среди личного состава", - сказано в сообщении.

Стоит заметить, что в военнослужащие и гражданские работники учреждения прием граждан не осуществляли и во время тревоги находились в укрытии.

Однако, к сожалению, есть раненые среди гражданских лиц, которые находились рядом с местом вражеской атаки. На месте происшествия работают экстренные службы, а пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Атака на Кривой Рог

Сегодня утром российская армия запустила несколько групп ударных дронов на юге и востоке Украины. Сначала Воздушные силы сообщали о движении дронов по Донецкой области. Впоследствии беспилотники были замечены в Днепропетровской области.

На фоне этих сообщений, около 10:00 сообщалось о взрывах в Кривом Роге.

По словам председателя Совета обороны города Кривого Рога, в результате террористической атаки врага пострадали три человека, среди которых один "тяжелый". Последний уже находится в операционной.

Среди пострадавших:

  • мужчина 52 лет - "тяжелый";
  • 44-летняя и 54-летняя женщины, которым оказали помощь на месте. Их состояние удовлетворительное.

Также уже появились первые фото с последствиями атаки на Кривой Рог.

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ТЦК Атака дронов Кривой Рог Война в Украине
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