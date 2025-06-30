В Кривом Роге россияне ударили дроном возле ТЦК: ранены гражданские
Российская армия днем понедельника, 30 июня, атаковала дроном город Кривой Рог. Удар был нанесен рядом со зданием ТЦК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал
Сухопутных войск ВС Украины.
"Благодаря вовремя отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать травмирования и потерь среди личного состава", - сказано в сообщении.
Стоит заметить, что в военнослужащие и гражданские работники учреждения прием граждан не осуществляли и во время тревоги находились в укрытии.
Однако, к сожалению, есть раненые среди гражданских лиц, которые находились рядом с местом вражеской атаки. На месте происшествия работают экстренные службы, а пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Атака на Кривой Рог
Сегодня утром российская армия запустила несколько групп ударных дронов на юге и востоке Украины. Сначала Воздушные силы сообщали о движении дронов по Донецкой области. Впоследствии беспилотники были замечены в Днепропетровской области.
На фоне этих сообщений, около 10:00 сообщалось о взрывах в Кривом Роге.
По словам председателя Совета обороны города Кривого Рога, в результате террористической атаки врага пострадали три человека, среди которых один "тяжелый". Последний уже находится в операционной.
Среди пострадавших:
- мужчина 52 лет - "тяжелый";
- 44-летняя и 54-летняя женщины, которым оказали помощь на месте. Их состояние удовлетворительное.
Также уже появились первые фото с последствиями атаки на Кривой Рог.
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