Россияне штурмуют Покровск: ВСУ сообщили о тяжелых боях и попытке блокады агломерации

Российская армия сосредоточила свои атаки на Покровском направлении. Оккупанты пытаются заблокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

"Продолжаются тяжелые бои, противник пытается развить наступление за счет реализации численного преимущества", - сообщили в ОСУВ "Хортица".

Также враг атаковал позиции украинских военных неподалеку Миролюбовки и Луча. Также оккупанты пытались продвигаться в сторону Удачного, Троицкого, Новониколаевки, Орехового и Алексеевки.

Отмечается, что основные атаки врага были сосредоточены в районах Русиного Яра, Новоэкономичного, Полтавки, Владимировки, Разино и Мирного.

Ситуация на Покровском направлении

Покровское направление на востоке Украины остается одним из самых горячих на фронте. В течение последних дней Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщал об интенсивных боевых действиях в этом регионе.

Ранее мы писали, что украинские Силы спецопераций провели образцовую операцию на Покровском направлении. Была уничтожена штурмовая группа врага, один оккупант взят в плен.

А в начале мая главком Александр Сырский заявил, что Силы обороны стабилизировали ситуацию на Покровском направлении Донецкой области.

"Покровское направление - один из самых сложных участков фронта российско-украинской войны", - написал Сирьский.

По его словам, воины Сил обороны смогли стабилизировать ситуацию в этой операционной зоне в Донецкой области и кое-где перехватить тактическую инициативу.

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