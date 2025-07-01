Атака "Шахедом" по Кривому Рогу та новий транш від МВФ для України: новини за 30 червня

Виконавча рада МВФ завершила восьмий перегляд програми співпраці з Україною. А війська РФ поцілили "Шахедом" біля будівлі ТЦК у Кривому Розі.

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 30 червня - у матеріалі РБК-Україна .

Росіяни штурмують Покровськ: ЗСУ повідомили про важкі бої та спробу блокади агломерації

Як повідомили в ОСУВ "Хортиця", російська армія зосередила свої атаки на Покровському напрямку. Окупанти намагаються заблокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію.

"Тривають важкі бої, противник намагається розвинути наступ за рахунок реалізації чисельної переваги", - зазначають військові.

"Наказали стріляти всіх": російський полонений зізнався у злочинах на Сумщині

Ілля Талтаєв - рядовий 2-ї штурмової роти, 106-ї повітряно-десантної дивізії 51-го полку. Потрапив у полон на території Сумської області, поблизу населеного пункту Юнаківка. До контракту з Міноборони РФ в березні 2025-го, він довго вагався чи йти на війну, відмовляли і рідні та близькі. Але, за його словами, рішення долучитися до лав окупантської армії були з "ідеологічних міркувань".

"По телевізору завжди говорять, що українці знущаються. Але зі мною поводяться добре…А від мого командування була команда в полон не брати і стріляти", - розповідає Талтаєв.

У Кривому Розі внаслідок атаки "Шахедів" є влучання

За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. Оборонці неба знищили 2 з них. Але є й влучання у Кривому Розі. Виникла пожежа.

Поранені три людини. Чоловік 52 років - "важкий". 44-річна жінка та 54-річний чоловік отримали допомогу на місці. Їхній стан задовільний.

Росіяни вперше вдарили по Харкову новим дроном "Черніка"

За словами мера міста Ігоря Терехова, фахівці Департаменту надзвичайних ситуацій вперше зафіксували удар і дроном нового типу під назвою "Черніка".

Цей дрон схожий за потужністю бойової частини на "Молнію", але має іншу конструкцію. Внаслідок його удару пошкоджень зазнали кілька авто в гаражному кооперативі.

Норвезькі F-35 візьмуть під захист головний хаб військової допомоги Україні в Польщі

Міністерство оборони Норвегії повідомило, що посилить свій внесок у систему протиповітряної та протиракетної оборони НАТО. Цієї осені винищувачі F-35 будуть направлені до Польщі та аеропорту Жешув.

Згідно з повідомленням, місія спрямована на захист повітряного простору Польщі та ключового логістичного вузла для допомоги Україні.

У Німеччині обговорюють можливість передачі Україні додаткових систем ППО

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль на спільній пресконференції з Сибігою у Києві.

"Я в контакті з федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом щодо цього, чи дійсно всі системи, які має Німеччина, потребуються Німеччиною, чи можна якісь системи ППО передати Україні з наших запасів. Ми намагаємось також розмовляти з США, і гадаю, що і по цьому шляху ми маємо йти", - сказав він.

У Азербайджані після обшуків у російських пропагандистів "Sputnik" затримали двох співробітників ФСБ

За інформацією видання Qafqazinfo, обшуки тривали під суворим контролем Міністерства внутрішніх справ Азербайджану.

Зазначено, що в лютому цього року азербайджанський уряд ухвалив рішення призупинити діяльність "Sputnik" як філії російського агентства "Russia today". Однак його співробітники, як і раніше, ходили на роботу.

Зеленський попросив Німеччину вплинути на Угорщину щодо санкцій проти РФ

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з головою МЗС Німеччини Йоганном Вадефульом визнав, що поки ще існують певні непорозуміння щодо санкцій проти Росії з боку офіційного Будапешта.

"Ми вдячні за підтримку 18-го санкційного пакету проти російської агресії. Я знаю, що європейці, лідери Європи, дуже близькі до цього пакету. Я знаю, що є деякі поки що непорозуміння з офіційним Будапештом", - сказав він.

Україна отримає від МВФ півмільярда доларів: куди спрямують гроші

"Виконавча рада МВФ завершила восьмий перегляд програми співпраці з Україною. Незабаром отримаємо дев'ятий транш від Фонду в розмірі 500 млн доларів. Кошти спрямуємо на покриття пріоритетних бюджетних видатків", - написав голова українського уряду Денис Шмигаль.