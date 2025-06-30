Россияне впервые ударили по Харькову новым дроном "Черника": детали

Российская армия впервые применила для удара по городу Харьков новый беспилотник "Черника".

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал мэр города Игорь Терехов.

По его данным, только за последнюю неделю Харьков потерпел 16 вражеских атак. Чаще всего враг бил "Шахедами".

"Но также специалисты Департамента чрезвычайных ситуаций впервые зафиксировали удар и дроном нового типа под названием "Черника", - рассказал Терехов.

Что известно о дроне

Этот дрон похож по мощности боевой части на беспилотник "Молния", но имеет другую конструкцию. В результате его удара повреждения получили несколько авто в гаражном кооперативе.