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Россияне впервые ударили по Харькову новым дроном "Черника": детали

Понедельник 30 июня 2025 12:00
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Россияне впервые ударили по Харькову новым дроном "Черника": детали Фото: Игорь Терехов (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия впервые применила для удара по городу Харьков новый беспилотник "Черника".

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал мэр города Игорь Терехов.

По его данным, только за последнюю неделю Харьков потерпел 16 вражеских атак. Чаще всего враг бил "Шахедами".

"Но также специалисты Департамента чрезвычайных ситуаций впервые зафиксировали удар и дроном нового типа под названием "Черника", - рассказал Терехов.

Что известно о дроне

Этот дрон похож по мощности боевой части на беспилотник "Молния", но имеет другую конструкцию. В результате его удара повреждения получили несколько авто в гаражном кооперативе.

Удар дронов по Харьковской области 30 июня

Напомним, в ночь на понедельник, 30 июня, российские войска снова совершили атаку по территории Украины с использованием ударных дронов типа "Шахед".

Основной удар враг нанес по Харькову и области. Как мы уже сообщали, в Харькове раздавались взрывы. По словам мэра города Игоря Терехова, звуки были слышны с окраин, за пределами города.

Позже стало известно о попадании в трех локациях в Харьковском и Чугуевском районах, из-за чего вспыхнули пожары.

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