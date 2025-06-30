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"Мы идем всеми путями". В Германии заявили о поиске ПВО Украине

Понедельник 30 июня 2025 14:15
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"Мы идем всеми путями". В Германии заявили о поиске ПВО Украине Фото: глава МИД Германии Иоганн Вадефуль (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Наталья Кава

Германия идет "всеми путями" для того, чтобы Украина могла получить дополнительные системы ПВО для защиты от российских атак.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Германии Иоганн Вадефуль во время пресс-конференции в Украине.

"Мы идем всеми путями, которые возможны. Конечно, немецкая промышленность пытается увеличить свои мощности. Мы разговариваем с нашими европейскими партнерами", - говорит Вадефуль.

Он отметил, что находится в постоянном контакте с министром обороны Германии Борисом Писториусом относительно того, действительно ли все системы, которые имеет Германия, нуждается страна, возможно ли какие-то системы ПВО передать Украине из наших запасов.

"Мы пытаемся также разговаривать с США, и думаю, что и по этому пути мы должны идти", - заявил Вадефуль.

Усиление ПВО Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее объявил о передаче Украине 350 ракет ASRAAM, которые используются в системах противовоздушной обороны. Финансирование поставок планируют осуществить за счет доходов от замороженных российских активов. Стармер подчеркнул, что агрессор должен нести ответственность и платить за последствия развязанной им войны.

Украинская система ПВО усиливается и из других источников. В частности, 23 июня в Украине начал работу офис норвежской компании Kongsberg Defence and Aerospace - производителя систем NASAMS. Это шаг в направлении укрепления защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры от ракетных атак РФ.

Президент США Дональд Трамп после саммита в Гааге 25 июня не исключил предоставление Украине ракет для ЗРК Patriot. Последние играют большую роль в прикрытии украинских городов от атак баллистических и аэробаллистических ракет.

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