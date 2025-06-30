Зеленский попросил Германию повлиять на Венгрию относительно санкций против РФ

Лидеры Европы уже близки к принятию 18-го пакета санкций против России. Именно поэтому важно единство в давлении на агрессора.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с главой МИД Германии Иоганном Вадефулем.

Зеленский признал, что пока еще существуют определенные недоразумения относительно санкций против России со стороны официального Будапешта.

"Мы благодарны за поддержку 18-го санкционного пакета против российской агрессии. Я знаю, что европейцы, лидеры Европы, очень близки к этому пакету. Я знаю, что есть некоторые пока недоразумения с официальным Будапештом", - сказал он.

Президент призвал Германию как одну из ведущих стран ЕС присоединиться к диалогу с Венгрией, чтобы достичь единой позиции в вопросе давления на Кремль.

"Мы обращаемся к Германии, как к сильным, как к лидерам Европы, относительно вашего диалога с Венгрией. Это в интересах всей Европы, чтобы пакеты против агрессии России работали, чтобы Россия чувствовала высоковартість этой войны", - подчеркнул глава государства.

Он также подчеркнул, что именно из-за санкций российская экономика получит удар, а значит - уменьшится финансирование военной машины Кремля.

Зеленский отметил, что Украина ведет себя дипломатично и конструктивно, избегая обострений в ответ на действия Будапешта. В то же время он подчеркнул, что союзнические отношения между европейскими государствами должны сохраняться несмотря на разногласия, ведь главным врагом для всех остается Россия.

"Украине всегда есть чем ответить, но мы партнеры. И враг у нас один - это Россия", - резюмировал президент.

Конфликт Венгрии и Украины

Напомним, что Венгрия последовательно выступает против вступления Украины в Европейский Союз и НАТО. Кроме того, Будапешт не поддерживает предоставление финансовой помощи Киеву со стороны ЕС.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский дал интервью венгерскому изданию Válasz Online, что вызвало негативную реакцию со стороны представителей венгерских властей.

Зеленский в интервью заявил, что правительство Виктора Орбана вмешивается во внутренние дела Украины и использует войну для политических целей накануне выборов.