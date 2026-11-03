Атака РФ повредила хоспис для пожилых людей в Днепре: фото последствий

Вражеская атака 3 ноября повредила хоспис для пожилых и смертельно больных людей в городе Днепр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы города Бориса Филатова в Facebook.
"Я понимаю, что сейчас нарушаю этику", - признал мэр Днепра.
Он добавил, что "в отличие от некоторых "деятелей", никогда "не позволял себе пиариться на больных и раненых".
"Но я хочу, чтобы сейчас эти фото увидело как можно больше людей. Особенно политиков и дипломатов", - подчеркнул Филатов.
Особенно это касается, по его словам, людей за границей.
Глава города опубликовал несколько кадров с места происшествия, а также объяснил, что на них можно увидеть:
"Весь мир должен это увидеть", - подчеркнул Филатов.
В ночь на 3 ноября 2026 года РФ нанесла очередной массированный удар по Украине с использованием баллистики, крылатых ракет и дронов.
Взрывы раздавались в Днепропетровской, Харьковской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской и других областях.
Местами ввели экстренные отключения света.
В Днепре была повреждена больница, жилой квартал и отделение полиции, есть пострадавшие.
В Харькове российский удар пришелся на медицинское учреждение - ранения получили по меньшей мере 73 человека.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал главную цель массированной атаки РФ этой ночью (в день выборов в США).
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