Атака РФ повредила хоспис для пожилых людей в Днепре: фото последствий

Последствия вражеского удара по хоспису в Днепре

"Я понимаю, что сейчас нарушаю этику", - признал мэр Днепра.

Он добавил, что "в отличие от некоторых "деятелей", никогда "не позволял себе пиариться на больных и раненых".

"Но я хочу, чтобы сейчас эти фото увидело как можно больше людей. Особенно политиков и дипломатов", - подчеркнул Филатов.

Особенно это касается, по его словам, людей за границей.

Глава города опубликовал несколько кадров с места происшествия, а также объяснил, что на них можно увидеть:

днепровский хоспис;

пожилых и смертельно больных людей;

последствия удара российской ракеты.

Атака РФ повредила хоспис в Днепре (фото: facebook.com/borys.filatov.2025)

"Весь мир должен это увидеть", - подчеркнул Филатов.

Последствия массированного удара РФ в ночь на 3 ноября

В ночь на 3 ноября 2026 года РФ нанесла очередной массированный удар по Украине с использованием баллистики, крылатых ракет и дронов.

Взрывы раздавались в Днепропетровской, Харьковской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской и других областях.

Местами ввели экстренные отключения света.

В Днепре была повреждена больница, жилой квартал и отделение полиции, есть пострадавшие.

В Харькове российский удар пришелся на медицинское учреждение - ранения получили по меньшей мере 73 человека.