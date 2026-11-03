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Просчитанный удар в день выборов в США: Зеленский назвал главную цель РФ

10:48 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Просчитанный удар в день выборов в США: Зеленский назвал главную цель РФ Фото: последствия удара по Днепру 3 ноября (t.me/dsns_telegram)
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Россия нанесла просчитанный массированный удар по Украине именно в день выборов в Конгресс США. Главной целью стала энергетика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Сложный массированный удар нанесли россияне этой ночью, просчитавшийся прежде всего против критической инфраструктуры", - отметил Зеленский.

По его словам, главная мишень - генерация и подстанции в Одесской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Харьковской, Днепровской, Черновицкой, Черниговской и Ровенской областях. Во многих городах и общинах продолжаются аварийные и экстренные отключения.

В Харькове россияне ударили по городской клинической больнице. Пострадали 73 человека, повреждено кардиологическое отделение, где лечились пациенты.

За ночь Россия выпустила 289 ударных дронов, 17 баллистических и 59 крылатых ракет. Тревога продолжается, есть угроза новых ракет и дронов.

"Очень показательно, что все это в день американских выборов в Конгресс", - подчеркнул он.

"Россияне считают, что Америка этот их сигнал не заметит. Но нужно замечать и останавливать такой террор", - заявил президент.

Зеленский призвал помогать Украине защищать небо

"Иначе Россия никогда не прекратит свои ракетные удары", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, Россия выпустила по Украине ракеты и 289 ударных дронов.

Силы ПВО сбили или подавили 309 целей, но ракеты и дроны попали на 23 локациях.

Также спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал об особенностях ночной атаки.

Около трех ночи летели баллистические ракеты, а ближе к утру - крылатые.

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