Просчитанный удар в день выборов в США: Зеленский назвал главную цель РФ

Россия нанесла просчитанный массированный удар по Украине именно в день выборов в Конгресс США. Главной целью стала энергетика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Сложный массированный удар нанесли россияне этой ночью, просчитавшийся прежде всего против критической инфраструктуры", - отметил Зеленский.

По его словам, главная мишень - генерация и подстанции в Одесской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Харьковской, Днепровской, Черновицкой, Черниговской и Ровенской областях. Во многих городах и общинах продолжаются аварийные и экстренные отключения.

В Харькове россияне ударили по городской клинической больнице. Пострадали 73 человека, повреждено кардиологическое отделение, где лечились пациенты.

За ночь Россия выпустила 289 ударных дронов, 17 баллистических и 59 крылатых ракет. Тревога продолжается, есть угроза новых ракет и дронов.

"Очень показательно, что все это в день американских выборов в Конгресс", - подчеркнул он.

"Россияне считают, что Америка этот их сигнал не заметит. Но нужно замечать и останавливать такой террор", - заявил президент.

Зеленский призвал помогать Украине защищать небо

"Иначе Россия никогда не прекратит свои ракетные удары", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, Россия выпустила по Украине ракеты и 289 ударных дронов.

Силы ПВО сбили или подавили 309 целей, но ракеты и дроны попали на 23 локациях.