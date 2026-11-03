Несколько волн ракет, много дронов: в ВСУ назвали особенности ночной атаки РФ

Россия атаковала Украину несколькими волнами: около трех ночи летели баллистические ракеты, а под утро - крылатые. Враг бил по критической инфраструктуре и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Воздушных сил Юрия Игната на телемарафоне.

Какие ракеты применил враг

"Атака произошла несколькими волнами: около трех ночи враг применил баллистические ракеты, а ближе к утру полетели крылатые", - рассказал Игнат.

По его словам, это были ракеты Х-101 по стратегической авиации "Искандер-К", а также баллистические "Цирконы", "Искандер-М" или КN-23. Еще противник использовал управляемые авиационные ракеты Х-59 и Х-69.

Игнат добавил, что накануне военные предупреждали о готовящемся массированном ударе. Об этом свидетельствовала активность стратегической авиации на аэродромах базирования.

"Этой ночью противник направил большое количество средств поражения именно по объектам критической инфраструктуры и энергетики", - подчеркнул спикер.

Сейчас идет атака реактивных дронов. Они заходят с севера и юга, в частности, через Одесскую, Николаевскую и Черниговскую области, и летят преимущественно на запад.

Почему тактика атак почти не меняется

"К сожалению, для нас это уже, так сказать, привычный массированный удар, поэтому тактика применения противником в целом не изменилась", - сказал Игнат.

Враг учитывает, какие силы и средства могут привлечь силы обороны и воздушные силы. Также он учитывает дефицит боеприпасов, зенитных управляемых и авиационных ракет и погодные условия. Учитывая это, выбирает направления и маршруты.

Крылатые ракеты, запущенные с самолетов, в том числе из района Вологодской области, заходят через восточные регионы. Далее они двигаются к объектам, которые враг планирует атаковать.

Напомним, в ночь на 3 ноября Россия выпустила ракеты и 289 ударных дронов.

Силы ПВО сбили или подавили 309 целей, но ракеты и дроны попали на 23 локации.