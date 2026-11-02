Удары по энергетике: почему Киев и Днепр под системными атаками РФ и что будет с графиками зимой
РФ сосредоточила удары по энергетической инфраструктуре Киевского и Днепровского регионов, в результате чего они в значительной степени зависят от внешнего питания. В то же время спрогнозировать, сколько часов в сутки украинцы будут со светом зимой, невозможно.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
Почему самая сложная ситуация в Киеве и Днепре
По словам эксперта, Россия сосредоточила удары на объектах, обеспечивающих энергоснабжение Киевского региона, ведь это самый большой регион страны с высокой плотностью населения и управленческими функциями. Аналогичная ситуация с Днепром - наиболее индустриальном регионе Украины.
Как отметил Омельченко, в Киеве фактически разбиты все ТЭЦ, а также и Трипольская ТЭС в Киевской области. Поэтому столица почти полностью зависит от электроэнергии, которую получает из объединенной энергосистемы. Кроме того, враг повредил значительную часть подстанций, по которым электроэнергия передается в город.
Похожая ситуация сложилась и в Днепре. Там разрушена Приднепровская ТЭС, являвшаяся крупнейшим источником генерации в регионе. Теперь город и область в значительной степени зависят от внешнего питания.
"Генерации хватает, но передать ее трудно, потому что собственную генерацию и Днепра, и Киевского региона Россия заранее значительно повредила. И вообще некоторые структуры и объекты генерации остановили работу", - пояснил эксперт.
Улучшится ли ситуация со светом в столице
Вопрос, стоит ли ожидать стабилизации электроснабжения в столице, где в отдельные дни свет может быть лишь около двух часов в сутки, Омельченко отметил, что ситуация, прежде всего, зависит от военных факторов.
По его оценке, в ближайшее время может продолжаться цикл обстрелов, ремонтов и частичного восстановления энергетических объектов.
"Основной фактор сейчас не зависит от энергетиков. То, что они могут, они все делают. А основной фактор, который влияет на состояние энергетики, - это военный", - сказал он.
Как удары по западу Украины влияют на поставку электроэнергии
Отдельно эксперт отметил, что российские атаки на подстанции в западных областях уже затрудняют передачу электроэнергии в Киев и центральные регионы.
Речь идет, в частности, о подстанциях, через которые выдается мощность Ровенской и Хмельницкой атомных электростанций. Их повреждение затрудняет передачу электроэнергии в другие регионы.
В то же время, энергосистема Украины взаимосвязана, поэтому удары по инфраструктуре могут влиять на электроснабжение разных городов. Россия пытается повредить линии передачи электроэнергии для Киева, Харькова, Днепра, Одессы и других городов.
Успех таких атак, по словам Омельченко, зависит от эффективности противовоздушной обороны и резервного энергетического оборудования для замены поврежденного.
Возможен ли полный блекаут в больших городах
Комментируя опасения по поводу возможного полного обесточивания Киева, Днепра, Харькова и Одессы, Омельченко подчеркнул, что желание России оставить украинцев без света не означает, что ей это удастся.
"У нас есть украинцы, есть армия, есть тыл, есть энергетика, которая не позволяет это делать. [...] Я думаю, ничего у него (Путина) из этого не выйдет", - сказал эксперт.
Он также не стал прогнозировать, насколько жестче могут стать графики отключений зимой и называть конкретную продолжительность обесточений в разных городах. По его словам, такие оценки без доступа к закрытой информации спекулятивны.
От чего будут зависеть отключение зимой
Омельченко назвал три основных фактора, определяющих продолжительность графиков отключений электроэнергии:
- возможности России наносить воздушные удары;
- способность Украины защищать воздушное пространство средствами ПВО;
- скорость ремонтных работ, в том числе наличие резервного оборудования для замены поврежденного.
По словам эксперта, все эти факторы связаны с закрытой информацией, поэтому точно спрогнозировать графики отключений на зиму невозможно.
Удары РФ по украинской энергетике
Россия усилила удары по украинской энергетике накануне зимы. Ситуация в энергосистеме остается сложной: только на прошлой неделе враг целенаправленно атаковал украинскую энергетику и нефтегазовый сектор 94 раза.
За прошедшие сутки РФ продолжала прицельные и системные атаки на объекты энергетики, в частности на Одесщине, где под ударом в очередной раз оказался объект ДТЭК.
Сложней остается ситуация с электроснабжением на Днепропетровщине и Киевщине. В Минэнерго оценивают последствия повреждений как масштабные. Из-за поражения энергооборудования нарушены возможности передачи электроэнергии потребителям, поэтому утром вынужденно вводились аварийные отключения в ряде областей.
В части регионов при этом применяются меры плановых графиков, которые необходимы, чтобы балансировать энергосистему и поддерживать ее стабильную работу.
Из-за перебоев с электроснабжением могут возникать сбои в работе электротранспорта - в частности, столичное метро иногда приостанавливает движение полностью или на отдельных участках.
Также из-за обесточивания насосных станций города могут временно частично или полностью оставаться без водоснабжения. Как вот сегодня Белая Церковь.