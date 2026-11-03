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Атака РФ пошкодила хоспіс для літніх людей у Дніпрі: фото наслідків

11:06 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Ірина Костенко
Атака РФ пошкодила хоспіс у Дніпрі (фото ілюстративне: Getty Images)

Ворожа атака 3 листопада пошкодила хоспіс для літніх і смертельно хворих людей у місті Дніпро.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію очільника міста Бориса Філатова у Facebook.

Наслідки ворожого удару по хоспісу в Дніпрі

"Я розумію, що зараз порушую етику", - визнав мер Дніпра.

Він додав, що "на відміну від деяких "діячів", ніколи "не дозволяв собі піаритися на хворих та поранених".

"Але я хочу, щоб зараз ці фото побачило як можна більше людей. Особливо політиків та дипломатів", - наголосив Філатов.

Особливо це стосується, за його словами, людей за кордоном.

Очільник міста опублікував кілька кадрів з місця події, а також пояснив, що на них можна побачити:

  • дніпровський хоспіс;
  • літніх і смертельно хворих людей;
  • наслідки удару російської ракети.

Атака РФ пошкодила хоспіс у Дніпрі (фото: facebook.com/borys.filatov.2025)

"Весь світ повинен це побачити", - наголосив Філатов.

Наслідки масованого удару РФ в ніч на 3 листопада

В ніч на 3 листопада 2026 року РФ завдала черговий масований удар по Україні із використанням балістики, крилатих ракет і дронів.

Вибухи лунали у Дніпропетровській, Харківській, Вінницькій, Хмельницькій, Київській та інших областях.

Місцями запровадили екстрені відключення світла.

У Дніпрі було пошкоджено лікарню, житловий квартал і відділ поліції, є постраждалі.

У Харкові російський удар припав на медичний заклад - поранення дістали щонайменше 73 людини.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав головну ціль масованої атаки РФ цієї ночі (у день виборів у США).

Крім того, ми пояснювали, чому Київ та Дніпро - під системними атаками РФ та що буде з графіками взимку.

Читайте також, що розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат про особливості цієї нічної ворожої атаки.

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