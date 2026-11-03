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В Киеве, Киевской и Днепропетровщине ввели экстренные отключения света

07:31 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
В Киеве, Киевской и Днепропетровщине ввели экстренные отключения света Фото: отключение света действуют в трех регионах (Getty Images)
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Утром 3 ноября в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света. Решение было принято по команде Укрэнерго, графики пока не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Экстренные обесточивания действуют в трех регионах:

  • Киев;
  • Киевская область;
  • Днепропетровская область.

Экстренные отключения применяют при критической ситуации в энергосистеме. В настоящее время заранее обнародованные графики не работают, а свет могут выключаться без уведомления.

В ДТЭК пообещали сообщать об изменениях в своем Telegram-канале.

Обесточение ввели во время массированной атаки РФ, продолжавшейся с ночи. Россия била по Украине ракетами и дронами, взрывы раздавались в частности в Винницкой области.

О том, что энергетика снова станет одной из главных целей, Зеленский предупреждал накануне. По данным разведки, Россия готовила массированный удар, прежде всего, по энергетическим и логистическим объектам. Атаки начались еще ночью, когда оккупанты запустили баллистические ракеты по Харькову, Днепропетровщине и Винницкой области.

Из-за предварительных ударов по энергообъектам 2 ноября в Украине действовали графики почасовых отключений. В тот же день в Киеве из-за сильных перепадов напряжения частично останавливалось метро.

В Минэнерго объяснили, почему свет исчезает вне графиков. Основная причина – повреждение энергетических объектов во время обстрелов. Война также усложнила работу энергетиков, которым приходится изменять схемы ремонта.

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