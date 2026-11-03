Россия ударила по медицинскому учреждению в Харькове во время ночной атаки баллистикой
В ночь на 3 ноября во время комбинированной атаки на Харьков одна из российских ракет попала в медицинское учреждение в Немышлянском районе. Подробностей о пострадавших пока нет.
Одно из попаданий пришлось на медицинское учреждение в Немышлянском районе Харькова. Какое именно заведение потерпело удар пока неизвестно.
Этой ночью Харьков оказался под комбинированным ударом. По словам городского головы Игоря Терехова, оккупанты атаковали город баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами.
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В результате российского удара по медучреждению в Немышлянском районе пострадали четыре человека. Здание испытало серьезные разрушения, сообщил Игорь Терехов.
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Число пострадавших в результате удара по медучреждению в Немышлянском районе возросло до 25. По уточненным данным, враг попал в переход между корпусами больницы, сообщил Олег Синегубов.
Повреждено здание одного из медицинских отделений, выбиты окна в четырех многоэтажках, задело 10 автомобилей. Около 200 пациентов планируют перевезти в другие больницы.
Удар по Харькову стал частью масштабной ночной атаки. Этой ночью Россия запустила баллистические ракеты по Украине, в частности, на Днепропетровщину и Винницкую область. Воздушные силы фиксировали ракеты, двигавшиеся на Кривой Рог, Зеленодольск, Ладыжин и Гайсин.
Об угрозе такого удара Зеленский предупреждал вечером 2 ноября. По данным украинской разведки, Россия планировала новый массированный обстрел, направленный прежде всего против энергетики и логистики. Президент считает, что Москва рассчитывала на выборы в США, которые отвлекут внимание мира.
"А события в Украине, наши сложности с ракетами для ПВО, будут без внимания мира", - сказал Зеленский.
До этого стало известно, что Путин потребовал от армии продолжать массированные удары по украинским объектам. Киев также получил информацию о планах Кремля ужесточить террор.