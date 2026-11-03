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Под ударом Днепр, Харьков, Ладыжин: все о последствиях атаки по Украине (фото)

08:44 03.11.2026 Вт
3 мин
aimg Елена Чупровская
Под ударом Днепр, Харьков, Ладыжин: все о последствиях атаки по Украине (фото) Фото: последствия удара по Днепру 3 ноября (dnipropetrovskaODA)
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В ночь на 3 ноября РФ нанесла массированный удар по Украине, использовав баллистику, крылатые ракеты и дроны.

РБК-Украина собрало все, что известно о последствиях атаки.

Взрывы ночью раздавались на Днепропетровщине, Винницкой, Хмельницкой и других областях Украины. Враг выпустил ракеты и дроны уже традиционно по нескольким направлениям.

Днепропетровская область

Больше всего последствий зафиксировано в Днепре. Здесь изуродованы больница, жилой квартал, отдел полиции. Зафиксировано попадание также по 4-этажному дому. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов. Кроме того, была атакована ТЭС.

Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа отметил , что в результате атак ранены пять человек. Среди них двое пожилых людей находятся в больницах в тяжелом состоянии.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Харьковская область

В Харькове враг ударил по медучреждению. Пострадали не менее 73 человек.

Среди пострадавших - пациенты больницы, медики, жители соседних домов.

"Попадание - в переход между корпусами больницы. В зданиях медицинского учреждения выбиты окна, поврежден фасад, отделение и т.д. Также повреждено другое медицинское учреждение, медицинскую лабораторию, остекление окон 10 многоквартирных жилых домов, 13 автомобилей", - говорится в сообщении.

Под ударом Днепр, Харьков, Ладыжин: все о последствиях атаки по Украине (фото)Под ударом Днепр, Харьков, Ладыжин: все о последствиях атаки по Украине (фото)Под ударом Днепр, Харьков, Ладыжин: все о последствиях атаки по Украине (фото)Под ударом Днепр, Харьков, Ладыжин: все о последствиях атаки по Украине (фото)Под ударом Днепр, Харьков, Ладыжин: все о последствиях атаки по Украине (фото)Под ударом Днепр, Харьков, Ладыжин: все о последствиях атаки по Украине (фото)

Фото: последствия удара по больнице в Харькове (prokuratura_kharkiv)

Из-за массированных обстрелов инфраструктуры город частично без горячей воды и тепла.

Винницкая область

Одна из целей российского удара по Винницкой области была инфраструктура. Многие населенные пункты области остались без света. "Винницаоблэнерго" сообщает о введении графиков отключений.

Движение троллейбусов в Виннице частично остановлено.

Житомирская область

Во время массированного удара по области этой ночью попадание в энергетическую инфраструктуру. Как сообщает начальник ОВА Виталий Бунечко, из-за обстрела более 180 абонентов сейчас без света.

Жертв или пострадавших в результате этой атаки, к счастью, нет.

Хмельницкая область

Под ударом Днепр, Харьков, Ладыжин: все о последствиях атаки по Украине (фото)
Фото: последствия атаки по Хмельнитчине (khmelnytskaODA)

Ночью российские дроны ударили по жилому дому Шепетовщины.

"В результате атаки повреждена крыша многоквартирного дома и две квартиры в нем. Также повреждены два легковых автомобиля и окна многоквартирного дома, расположенного напротив", - говорится в заявлении начальника ОВА Сергея Тюрина.

Пожар не возник, жертв и пострадавших также нет.

Ровенщина

Ночью вражескую атаку потерпела также Ровенская область. В результате удара повреждена одна из подстанций "Укрэнерго", сообщили в ОВА.

Одесская область

В Одесской области под вражеский удар попал энергетический объект ДТЭК.

"Разрушения значительны. Восстановление оборудования потребует времени. Энергетики начали работы сразу, как только это стало безопасно, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом", - говорится в заявлении компании.

Напомним, РБК-Украина писала, что в результате атак на Киевщине и Днепропетровщине внедрили экстренные отключения света.

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