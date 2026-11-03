Под ударом Днепр, Харьков, Ладыжин: все о последствиях атаки по Украине (фото)
В ночь на 3 ноября РФ нанесла массированный удар по Украине, использовав баллистику, крылатые ракеты и дроны.
РБК-Украина собрало все, что известно о последствиях атаки.
Взрывы ночью раздавались на Днепропетровщине, Винницкой, Хмельницкой и других областях Украины. Враг выпустил ракеты и дроны уже традиционно по нескольким направлениям.
Днепропетровская область
Больше всего последствий зафиксировано в Днепре. Здесь изуродованы больница, жилой квартал, отдел полиции. Зафиксировано попадание также по 4-этажному дому. Есть пострадавшие.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов. Кроме того, была атакована ТЭС.
Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа отметил , что в результате атак ранены пять человек. Среди них двое пожилых людей находятся в больницах в тяжелом состоянии.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Харьковская область
В Харькове враг ударил по медучреждению. Пострадали не менее 73 человек.
Среди пострадавших - пациенты больницы, медики, жители соседних домов.
"Попадание - в переход между корпусами больницы. В зданиях медицинского учреждения выбиты окна, поврежден фасад, отделение и т.д. Также повреждено другое медицинское учреждение, медицинскую лабораторию, остекление окон 10 многоквартирных жилых домов, 13 автомобилей", - говорится в сообщении.
Фото: последствия удара по больнице в Харькове (prokuratura_kharkiv)
Из-за массированных обстрелов инфраструктуры город частично без горячей воды и тепла.
Винницкая область
Одна из целей российского удара по Винницкой области была инфраструктура. Многие населенные пункты области остались без света. "Винницаоблэнерго" сообщает о введении графиков отключений.
Движение троллейбусов в Виннице частично остановлено.
Житомирская область
Во время массированного удара по области этой ночью попадание в энергетическую инфраструктуру. Как сообщает начальник ОВА Виталий Бунечко, из-за обстрела более 180 абонентов сейчас без света.
Жертв или пострадавших в результате этой атаки, к счастью, нет.
Хмельницкая область
Ночью российские дроны ударили по жилому дому Шепетовщины.
"В результате атаки повреждена крыша многоквартирного дома и две квартиры в нем. Также повреждены два легковых автомобиля и окна многоквартирного дома, расположенного напротив", - говорится в заявлении начальника ОВА Сергея Тюрина.
Пожар не возник, жертв и пострадавших также нет.
Ровенщина
Ночью вражескую атаку потерпела также Ровенская область. В результате удара повреждена одна из подстанций "Укрэнерго", сообщили в ОВА.
Одесская область
В Одесской области под вражеский удар попал энергетический объект ДТЭК.
"Разрушения значительны. Восстановление оборудования потребует времени. Энергетики начали работы сразу, как только это стало безопасно, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом", - говорится в заявлении компании.
Напомним, РБК-Украина писала, что в результате атак на Киевщине и Днепропетровщине внедрили экстренные отключения света.