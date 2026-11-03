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Атака РФ повредила хоспис для пожилых людей в Днепре: фото последствий

11:06 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Ирина Костенко
Атака РФ повредила хоспис для пожилых людей в Днепре: фото последствий Атака РФ повредила хоспис в Днепре (фото иллюстративное: Getty Images)
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Вражеская атака 3 ноября повредила хоспис для пожилых и смертельно больных людей в городе Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы города Бориса Филатова в Facebook.

Последствия вражеского удара по хоспису в Днепре

"Я понимаю, что сейчас нарушаю этику", - признал мэр Днепра.

Он добавил, что "в отличие от некоторых "деятелей", никогда "не позволял себе пиариться на больных и раненых".

"Но я хочу, чтобы сейчас эти фото увидело как можно больше людей. Особенно политиков и дипломатов", - подчеркнул Филатов.

Особенно это касается, по его словам, людей за границей.

Глава города опубликовал несколько кадров с места происшествия, а также объяснил, что на них можно увидеть:

  • днепровский хоспис;
  • пожилых и смертельно больных людей;
  • последствия удара российской ракеты.

Атака РФ повредила хоспис для пожилых людей в Днепре: фото последствий

Атака РФ повредила хоспис для пожилых людей в Днепре: фото последствийАтака РФ повредила хоспис в Днепре (фото: facebook.com/borys.filatov.2025)

"Весь мир должен это увидеть", - подчеркнул Филатов.

Последствия массированного удара РФ в ночь на 3 ноября

В ночь на 3 ноября 2026 года РФ нанесла очередной массированный удар по Украине с использованием баллистики, крылатых ракет и дронов.

Взрывы раздавались в Днепропетровской, Харьковской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской и других областях.

Местами ввели экстренные отключения света.

В Днепре была повреждена больница, жилой квартал и отделение полиции, есть пострадавшие.

В Харькове российский удар пришелся на медицинское учреждение - ранения получили по меньшей мере 73 человека.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал главную цель массированной атаки РФ этой ночью (в день выборов в США).

Кроме того, мы объясняли, почему Киев и Днепр - под системными атаками РФ и что будет с графиками зимой.

Читайте также, что рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат об особенностях этой ночной вражеской атаки.

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