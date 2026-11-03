Атака РФ пошкодила хоспіс для літніх людей у Дніпрі: фото наслідків
Ворожа атака 3 листопада пошкодила хоспіс для літніх і смертельно хворих людей у місті Дніпро.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію очільника міста Бориса Філатова у Facebook.
Наслідки ворожого удару по хоспісу в Дніпрі
"Я розумію, що зараз порушую етику", - визнав мер Дніпра.
Він додав, що "на відміну від деяких "діячів", ніколи "не дозволяв собі піаритися на хворих та поранених".
"Але я хочу, щоб зараз ці фото побачило як можна більше людей. Особливо політиків та дипломатів", - наголосив Філатов.
Особливо це стосується, за його словами, людей за кордоном.
Очільник міста опублікував кілька кадрів з місця події, а також пояснив, що на них можна побачити:
- дніпровський хоспіс;
- літніх і смертельно хворих людей;
- наслідки удару російської ракети.
Атака РФ пошкодила хоспіс у Дніпрі (фото: facebook.com/borys.filatov.2025)
"Весь світ повинен це побачити", - наголосив Філатов.
Наслідки масованого удару РФ в ніч на 3 листопада
В ніч на 3 листопада 2026 року РФ завдала черговий масований удар по Україні із використанням балістики, крилатих ракет і дронів.
Вибухи лунали у Дніпропетровській, Харківській, Вінницькій, Хмельницькій, Київській та інших областях.
Місцями запровадили екстрені відключення світла.
У Дніпрі було пошкоджено лікарню, житловий квартал і відділ поліції, є постраждалі.
У Харкові російський удар припав на медичний заклад - поранення дістали щонайменше 73 людини.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав головну ціль масованої атаки РФ цієї ночі (у день виборів у США).
Крім того, ми пояснювали, чому Київ та Дніпро - під системними атаками РФ та що буде з графіками взимку.
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