Демократы начнут "кошмарить" Трампа, а для Украины будут два сложных года: интервью с Шамшуром

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Вероятная победа демократов на выборах в США не изменит внешнюю политику Америки в отношении Украины. А вот будущие выборы во Франции, где победу может получить Марин Ле Пен, могут заблокировать помощь Украине.

Почему импичмент Трампу невозможен, и почему Киеву уже сейчас стоит искать подходы к французским ультраправым – в эксклюзивном интервью для РБК-Украина в проекте "Не перебивайте!" с Владимиром Куренным рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2005-2010) и во Франции (2014-2020) Олег Шамшур.

Главное:

Промежуточные выборы в США : Победа демократов в Палате представителей вполне вероятна, но головокружительных изменений во внешней политике и поддержке Украины ожидать не стоит.

: Победа демократов в Палате представителей вполне вероятна, но головокружительных изменений во внешней политике и поддержке Украины ожидать не стоит. "Имперский" подход Трампа : Даже если Конгресс будет выделять деньги или голосовать за санкции, Трамп будет саботировать эти решения, а угроза его импичмента является лишь "политическим спектаклем".

: Даже если Конгресс будет выделять деньги или голосовать за санкции, Трамп будет саботировать эти решения, а угроза его импичмента является лишь "политическим спектаклем". Негативный прогноз до 2029 года : Ближайшие два года в отношениях с Вашингтоном будут крайне сложными, а положительных сдвигов не следует ожидать как минимум до следующего президентского срока в США.

: Ближайшие два года в отношениях с Вашингтоном будут крайне сложными, а положительных сдвигов не следует ожидать как минимум до следующего президентского срока в США. Кризис во Франции и риск Ле Пен : Беспорядки и протесты во Франции усиливают ультраправых; выход Марин Ле Пен во второй тур выборов уже является консенсусом среди аналитиков.

: Беспорядки и протесты во Франции усиливают ультраправых; выход Марин Ле Пен во второй тур выборов уже является консенсусом среди аналитиков. Угрозы для Украины от ультраправых : В случае прихода к власти Ле Пен обещает прекратить финансовую помощь Киеву, блокировать поддержку на уровне ЕС и запретить поставки дальнобойного оружия.

: В случае прихода к власти Ле Пен обещает прекратить финансовую помощь Киеву, блокировать поддержку на уровне ЕС и запретить поставки дальнобойного оружия. Задача для украинской дипломатии: Киеву уже сейчас нужно осторожно выстраивать контакты с окружением Ле Пен, чтобы минимизировать потенциальные потери в случае ее победы.

Политическая ситуация в США накануне промежуточных выборов и глубокий кризис во Франции создают новые вызовы для глобальной безопасности и поддержки Украины. Что изменится в вашингтонских кабинетах в случае победы демократов в Конгрессе? Почему американская двухпартийная система постепенно приближается к кризису? И главное – какие последствия будет иметь возможный приход к власти Марин Ле Пен во Франции для европейской и украинской поддержки – читайте ниже в сокращенной версии разговора или смотрите на Youtube.

США: Промежуточные выборы, "директор Вселенной" Трамп и перспективы для Украины

– Давайте начнем со Соединенных Штатов. Социологи прогнозируют высокую вероятность того, что демократы получат большинство в Палате представителей и имеют неплохие шансы на Сенат. Насколько это изменит расклад сил? Стоит ли ожидать головокружительных изменений после 3 ноября?

– Конечно, головокружительных изменений, к сожалению, не будет. Сейчас картина выглядит так, что можно ожидать победы демократов в Палате представителей – причем с относительно стабильным большинством, не "на острие ножа". Что касается Сената, прогнозы более осторожные, но такой сценарий тоже возможен.

Если демократы получат Палату представителей, для Дональда Трампа это будет означать конец его попыток реализовать законодательную программу. Демократы начнут его "кошмарить": будут проводить расследования, слушания. Трамп это прекрасно понимает, поэтому делает все возможное, чтобы минимизировать победу демократов.

– Вы упомянули о возможном импичменте. Если демократы получат обе палаты, реален ли такой сценарий?

– Абсолютно нереален. Это из категории кошмаров. В Палате представителей достаточно простого большинства, но в Сенате для импичмента нужно две трети голосов, которых демократы ни при каких сценариях не будут иметь. Поэтому это будет чистый политический спектакль, на который демократы вряд ли захотят напрасно тратить политический капитал, как это уже было перед выборами 24-го года.

– Как победа демократов в Конгрессе повлияет на внешнюю политику США и помощь Украине?

– Главная фигура в формировании внешней политики – это все-таки президент. Во внешней политике радикальных изменений мы не увидим. Во внутренней политике все будет зависеть от того, готов ли Трамп считаться с реалиями. Есть теория, что он будет вести себя еще более агрессивно, доказывая всем, что он является "директором Вселенной" и Соединенных Штатов, и что Конгресс ему не указ.

Если говорить о помощи Украине или санкциях, то даже если Конгресс выделит средства или примет закон о санкциях, Трамп опирается на свою концепцию "имперского президентства" и считает, что имеет право использовать эти деньги или нет. Мы уже видели, как он саботирует или оттягивает выполнение решений под предлогом "мирных переговоров" с Россией.

Фото: Олег Шамшур (инфографика РБК-Украина)

– То есть оптимизма пока мало?

– В целом надо готовиться к тому, что какие-то вменяемые изменения мы увидим скорее всего лишь в январе 2029 года – если, конечно, к власти не придет преемник Трампа той же ориентации. Эти два года, что остались, для нас будут очень сложными.

– А что происходит внутри Демократической партии? Кто может стать главным кандидатом на президентских выборах через два года?

– Сейчас однозначного лидера нет. Это скорее "винегрет из кандидатов". Среди заметных фигур – группа сильных губернаторов из ряда штатов (например, губернатор Калифорнии Ньюсом). Может ли вернуться Камала Харрис? Ее выдвижение не исключено, но я отношусь к ней очень критично как к политику, она себя явно не показала. Также стоит обратить внимание на новые лица, например, сенатора от Джорджии Оссоффа, который очень умело коммуницирует.

Отдельную тревогу вызывает усиление ультралевого крыла (Александрия Окасио-Кортес, Берни Сандерс). Если эта фракция в Конгрессе будет большой, они могут продвигать тезис о том, что надо думать о рядовых американцах, а не о помощи Украине. Это дополнительно усложнит для нас ситуацию. В целом все эти процессы в обеих партиях свидетельствуют о системном кризисе двухпартийной системы США, из-за него со временем мы можем увидеть формирование третьей политической силы.

Фото: Олег Шамшур (инфографика РБК-Украина)

Франция: Ультраправые на подходе, "выбор между плохим и худшим" и риски для Украины

– Перейдем к европейскому кейсу. Погромы и протесты во Франции многие эксперты называют прямой дорогой к президентству Марин Ле Пен. Насколько эти опасения обоснованы?

– То, что Ле Пен выйдет во второй тур президентских выборов, – это уже консенсус во Франции. Последние беспорядки, особенно со стороны леворадикальных сил во главе с Меланшоном, еще больше подняли рейтинг Ле Пен.

Если во второй тур выйдет пара Ле Пен – Меланшон, то для нас и для Франции это будет выбор между плохим и еще более плохим. Для интересов Украины левые радикалы не менее, а то и более опасны. Вся надежда остается на то, что центристы и традиционные правые объединятся вокруг единого сильного кандидата – например, бывшего премьера Эдуара Филиппа – и сработает формула "кто угодно, кроме радикалов".

– Если же Марин Ле Пен все-таки станет президентом Франции, чего ожидать Украине?

– Положительных изменений точно не будет. Самое главное – она четко заявила, что прекратит двустороннюю финансовую поддержку Украины. И это опирается на реальное катастрофическое состояние государственных финансов Франции.

Но хуже другое: она обещает блокировать помощь Украине на уровне Евросоюза через своих представителей в Европарламенте во главе с Жорданом Барделла. Она выступает за прекращение войны любой ценой, против предоставления дальнобойных систем и летального оружия, разрешая лишь нелетальную помощь и тренировки. Кстати, это очень близко к позиции Трампа.

Кроме того, не стоит забывать, что партия Ле Пен длительное время была глубоко русофильской (или, скорее, путинофильской). Люди с такими взглядами никуда из ее окружения не исчезли. Она также выступает против членства Украины в Евросоюзе.

Фото: Олег Шамшур (инфографика РБК-Украина)

– Означает ли это, что Украина должна готовить дипломатические мосты к ее команде уже сейчас?

– Абсолютно. Надо уже сейчас вести разговоры, чтобы четко определить, что возможно, а что нет, и быть готовыми минимизировать потери в случае ее победы. Хотя делать это надо крайне осторожно, чтобы не испортить отношения с нашими нынешними союзниками и политическими оппонентами Ле Пен.

– Является ли приход Ле Пен угрозой для самого европейского проекта?

– Безусловно. Хотя она уже отказалась от идей радикального выхода из ЕС или еврозоны 2017 года и теперь говорит о "реформировании изнутри", ее приход неизбежно усилит позиции евроскептиков, ослабит ЕС в целом и разрушит франко-германский тандем, на котором держится Евросоюз. Это огромная проблема и для Европы, и для нас.