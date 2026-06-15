В Киеве из-за атаки РФ более 100 тысяч абонентов без света из-за атаки РФ

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Россияне в ночь на 15 июня в очередной раз осуществляют комбинированный обстрел Киева. В результате атаки часть жителей остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

По его словам, зафиксировано повреждение линии электропередач. Из-за этого сейчас более сотни тысяч абонентов без электроэнергии. "В северной части столицы 140 тысяч абонентов без света. В результате атаки врага повреждены линии электропередачи", - говорится в сообщении. Читайте также: Пострадавшие, жертвы и разрушенные дома с больницей: все об обстреле Киева, Харькова и Днепра