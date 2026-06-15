В Киеве из-за атаки РФ более 100 тысяч абонентов без света из-за атаки РФ
Россияне в ночь на 15 июня в очередной раз осуществляют комбинированный обстрел Киева. В результате атаки часть жителей остались без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
По его словам, зафиксировано повреждение линии электропередач. Из-за этого сейчас более сотни тысяч абонентов без электроэнергии.
"В северной части столицы 140 тысяч абонентов без света. В результате атаки врага повреждены линии электропередачи", - говорится в сообщении.
Обстрел Киева
Напомним, что российские оккупанты пытались атаковать Киев еще с вечера. Тогда враг запускал по столице дроны.
Однако уже в ночь на 15 июня россияне запустили по Киеву несколько залпов баллистикой. Поэтому в городе были слышны очень громкие взрывы.
Сейчас уже известно, что в Киеве горят здания, в том числе зафиксирован пожар на территории Киево-Печерской Лавры.
Подробнее о деталях атаки и первых последствиях - читайте в материале РБК-Украина.