Атака РФ на Киев и область и визиты Зеленского в Британию: новости за 23 июня

Российская Федерация нанесла массированный удар по Киеву и области. А президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Великобританию.

Более подробно о том, что произошло в понедельник, 23 июня - в материале РБК-Украина .

Новая Зеландия объявила о пакете помощи для Украины на более 9 млн долларов

Как сообщили премьер-министр Кристофер Лаксон и глава МИД Уинстон Питерс накануне саммита НАТО в Гааге, Новая Зеландия предоставит Украине новый пакет помощи на 16 миллионов новозеландских долларов (более 9,4 млн долларов США).

В пакет войдут как военная, так и гуманитарная помощь.

Зеленский прибыл в Британию: известна программа визита

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Британию. Целью поездки является углубление оборонного сотрудничества.

Во время визита президент встретился с:

Королем Чарльзом III;

премьер-министром Киром Стармером;

спикерами обеих палат парламента Линдси Гойлом и лордом Джоном Макфолом.

Под ударом Киев и область: главное о массированной атаке РФ и какие последствия

В ночь на 23 июня Россия осуществила комбинированную атаку на Киев, а также атаковала Киевскую область. В результате обстрелов зафиксированы пожары, повреждения домов и авто, а также есть пострадавшие.

Главное:

основной целью РФ были Киев и Киевская область;

враг осуществил комбинированную атаку. Ракеты запускал дважды;

в результате атаки пострадали многие районы Киева, известно о более 15 пострадавших;

в Киевской области зафиксировали повреждения в трех районах, погибла женщина.

Правительство назначило временную руководительницу Налоговой службы

Кабинет министров возложил обязанности главы Государственной налоговой службы Украины на первого заместителя ГНС Лесю Карнаух. Она будет исполнять обязанности временно, до назначения в установленном порядке председателя ГНС.

Назначение произошло после того, как руководитель ГНС Руслан Кравченко стал генеральным прокурором Украины. Он возглавлял налоговую с декабря 2024 года.

Венгрия и Словакия заблокировали 18-й пакет санкций против РФ

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Мы сделали это, потому что Европейский Союз... хочет запретить государствам-членам, включая Венгрию и Словакию, покупать дешевый российский природный газ и дешевую российскую нефть, как они делали раньше", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которую транслировали на его странице в Facebook.

В Польше предотвратили покушение на Зеленского в аэропорту Жешува, - Малюк

Как рассказал журналистам глава СБУ Василий Малюк, покушение готовил военный пенсионер, поляк, которого вербовали десятки лет назад и он свято верил в советскую идею и вынашивал намерение сквозь годы. Поэтому, его - активизировали. Задача была: физическое устранение президента Зеленского в аэропорту Жешув. Рассматривалось несколько вариантов. Один из них - это был FPV-дрон, другой - это снайперский комплекс.



"Это все было реализовано, мы его задержали. Профессионально сработали польские коллеги, это была наша с ними совместная работа", - отметил Малюк.

Зеленский отреагировал на удар по Белгород-Днестровскому

По предварительным данным, это был удар баллистической ракеты. Детей в лицее не было - сейчас каникулы. Но были работники лицея. Под завалами могут быть люди.



"Ни один из таких российских ударов не является случайным - российская армия точно знает, куда бьет. И это - демонстративные удары. Руководство России не собирается меняться, не собирается по своей воле завершать войну. Именно поэтому нужно реальное и болезненное для России усиление давления и санкций. Мы сейчас защищаем себя от российских ударов. Но если не будет принуждения России к миру, придется думать о защите лицеев, больниц и обычных жилых домов и в других странах Европы - всюду, куда российские убийцы смогут попасть. Надо останавливать убийства и удары. Надо давить на Россию", - заявил президент.

Украина получит в этом году оружия на 35 млрд евро: какие страны передадут помощь

"Наши европейские и канадские союзники активизировали свои действия и уже пообещали, что в течение первых трех месяцев этого года они предоставят Украине дополнительную помощь в области безопасности на сумму более 35 миллиардов евро на будущий год", - рассказал генсек НАТО Марк Рютте.

Украинские защитники ударили по нефтебазе "Комбинат "Атлас" в Ростовской области

Удар организовали подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с Ракетными войсками и артиллерией.

"Комбинат используется для обеспечения горюче-смазочными материалами военных подразделений РФ, задействованных в вооруженной агрессии против Украины на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.