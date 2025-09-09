Атака РФ на Доброполье провалилась: почти 70 российских оккупантов попали в плен (видео)

На Добропольском направлении украинские защитники взяли в плен группу военных РФ. Всего за месяц на этом направлении в плен попали 69 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию 1-го корпуса НГУ "Азов".

В "Азове" напоминают гражданам России, которые прибыли в Украину с оружием в руках, что сдаться - это единственный шанс выжить.

За месяц активных боевых действий на Добропольском направлении, где подразделения 1 корпуса НГУ "Азов" вместе со смежными и подчиненными частями держат полосу обороны, в плен было взято уже 69 российских военных.

Уточняется, что пленных взяли бойцы 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" и 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады.

Атака россиян провалилась, силы обороны стабилизировали ситуацию, а часть солдат попала в плен.

"В погоне за "успехами" российское командование отправило оккупантов в наступление в самую горячую точку Донецкой области - Доброполье", - рассказали в подразделении.

Отмечается, что на видео показана группа российских военнопленных, захваченных в полосе ответственности 1 корпуса НГУ "Азов".

Бои возле Доброполья

В начале августа аналитический проект DeepState сообщал о прорыве российских войск в районе Доброполья. По данным экспертов, враг приближался к населенным пунктам Кучеров Яр, Золотой Колодец и Веселое.

В ОСУВ "Днепр" подтвердили, что россияне действовали малыми группами, пытались обходить первую линию обороны и использовали численное преимущество. Однако украинским войскам удалось восстановить ряд ранее утраченных позиций.

Российские оккупанты сформировали так называемые "клешни" - вклинение малыми пехотными группами в районе Доброполья, чтобы прорвать линию обороны. Однако это вклинение было быстро "обрезано", и оккупанты оказались без возможности пополнять боеприпасы и продовольствие.

Как сообщил главком Александр Сырский, на Добропольском направлении россияне захватили 13,5 кв. км, но потеряли контроль над 25,5 кв. км территории.

Сейчас вблизи Доброполья продолжается зачистка российских сил, которые прорвались в тыл украинских позиций. Им не позволяют объединиться с основной группировкой врага.