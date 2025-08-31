ua en ru
Удалось ли ВСУ "срезать" выступ под Добропольем: Силы обороны дали ответ

Доброполье, Воскресенье 31 августа 2025 13:00
Удалось ли ВСУ "срезать" выступ под Добропольем: Силы обороны дали ответ Фото: Силы обороны рассказали, зачистили ли выступ возле Доброполья (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Возле Доброполья Донецкой области продолжается зачистка российских сил, которые смогли пройти в тыл украинских позиций. Им не дают соединиться с основной группировкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОСГВ "Днепр" Виктора Трегубова в эфире "Суспільне. Студия".

По его словам, бои к северу от Покровска продолжаются, Силы обороны зачищают российские пехотные группы.

"Российские подразделения там все еще присутствуют и идет довольно кропотливая работа по тому, чтобы их выловить и уничтожить, не дать им соединиться с основными силами", - заявил Трегубов.

Как отметил спикер, о результате можно будет сказать только после того, как защитники убедятся, что россияне не смогли ни выйти из окружения, ни соединиться с теми основными группами.

Также оккупанты пытаются давить и на других участках Покровского направления. Захватчики малыми группами пытаются проникать по всем направлениям, в том числе в сам город Покровск.

"Была активность россиян в районе Котлиного, была активность в восточной части Покровского направления. Там сосредоточено достаточно россиян, чтобы создавать нам проблемы по всей линии фронта и проводить инфильтрацию вдоль всех наших позиций", - сообщил Виктор Трегубов.
Удалось ли ВСУ &quot;срезать&quot; выступ под Добропольем: Силы обороны дали ответ
Фото: карта боев вблизи Доброполья (deepstatemap.live)

Наступление РФ на Доброполье

Напомним, в августе стало известно о продвижении вражеских сил на север между Добропольем и Дружковкой в Донецкой области. Генеральный штаб направил дополнительные силы для ликвидации прорыва российских военных.

Также полосу обороны на Покровском направлении занял корпус Нацгвардии "Азов", чтобы заблокировать российские силы.

Как известно, продвижение врага в этом районе остановлено. Сейчас продолжаются бои, чтобы оттеснить россиян.

Накануне представитель ОСУВ "Днепр" сообщил, что российские подразделения в районе Доброполья попали в окружение. Силы обороны "отрезали" так называемые "клешни", которые образовали оккупанты.

