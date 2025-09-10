ua en ru
Атака на Польшу: глава МИД Словакии хочет верить, что дроны "предназначались" для Украины

Среда 10 сентября 2025 20:21
UA EN RU
Атака на Польшу: глава МИД Словакии хочет верить, что дроны "предназначались" для Украины Фото: Юрай Бланар, глава МИД Словакии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар хочет верить, что дроны, которые упали в Польше, должны были оказаться в Украине.

Как передает РБК-Украина, заявление Бланара приводит TASR.

"Мы выражаем нашу абсолютную солидарность и одновременно поддерживаем консультации, которые Польша инициировала в рамках четвертой статьи НАТО", - отметил Бланар.

Он также призвал к мирным переговорам между Россией и Украиной. По его словам, конфликт между двумя странами не имеет военного решения, а только дипломатическое.

"Хочу верить, что дроны, которые проникли на территорию Польши, были не для атаки на Польшу, а должны были оказаться на территории Украины", - цинично заявил министр.

В свою очередь министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток в контексте атаки на Польшу вспомнил случай, когда была информация о падении на польской территории российской ракеты, но позже выяснилось, что это якобы была украинская ракета.

К слову премьер Словакии Роберт Фицо уже потребовал выяснить, "кто управлял дронами", которые залетели в Польшу.

Атака дронов на Польшу

Напомним, в ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши вторглись российские дроны.

Премьер Дональд Туск рассказал, что всего дронов было 19 и большинство из них летело с территории Беларуси.

В Министерстве внутренних дел Польши отметили, что обломки российских беспилотников нашли в 11 населенных пунктах.

